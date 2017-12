'Pelayo', el aguilucho operado de cataratas, tendrá que vivir en cautividad 'Pelayo', durante su estancia en el núcleo zoológico El Bosque. / A. P. Tras superar el postoperatorio, las revisiones oftalmológicas y un período de rehabilitación «muy duro», solo ha podido recuperar el 60 por ciento de vista de su ojo derecho y el 30 por ciento del izquierdo C. P. Miércoles, 13 diciembre 2017, 01:22

Esta vez no pudo ser. 'Pelayo', el aguilucho lagunero que el pasado 8 de febrero fue operado de cataratas, no ha logrado recuperar la visión completa y no podrá vivir en libertad, según explicaron desde el núcleo zoológico El Bosque, donde ha estado todo este tiempo intentando recuperar la vista. Una intervención «pionera», se dijo entonces, porque no se tenía constancia de este tipo de cirugía para este tipo de ave.

Tras superar el postoperatorio, las revisiones oftalmológicas y un período de rehabilitación «muy duro», 'Pelayo' solo ha podido recuperar el 60 por ciento de vista de su ojo derecho y el 30 por ciento del izquierdo. Los datos podrían ser positivos si se tiene en cuenta que este ejemplar llegó a El Bosque completamente ciego. Una patrulla del Seprona de la Guardia Civil lo encontró sin visión y desnutrido en el concejo de Lena. Sin embargo, esta recuperación no es suficiente para que pueda volver a su hábitat natural. «Estas aves necesitan al menos una vista en ambos ojos del 80% para garantizar su supervivencia, ya que dependen literalmente de los dos ojos para poder observar a sus presas desde el aire o cualquier otro posadero», explicaron a través de una nota de prensa sus cuidadores.

El futuro de 'Pelayo' pasa ahora por su supervivencia en cautividad. No será en las instalaciones que El Bosque tiene en Oviedo, sino que lo hará en un centro del País Vasco que cuenta con el espacio apropiado para este tipo de ave. «A nosotros nos invade la nostalgia al no poder ofrecerle un hogar definitivo, pero lamentablemente no disponemos de un espacio amplio donde pueda ejercitarse y poder llevar una vida más o menos buena», aseguraron desde el núcleo zoológico. Así las cosas, 'Pelayo' se despedirá este jueves a partir de las nueve de la mañana del lugar en el que ha pasado diez meses intentando recuperar su vista de águila.