Piden la libertad provisional para los asesinos de Imran porque «no hay riesgo de fuga» Fadila Chardoud y David Fuentes, ayer, a su llegada a la vista en la Audiencia Provincial. La Audiencia decidirá sobre el futuro de David Fuentes y Fadila Chardoud tras cumplir el tiempo máximo en prisión preventiva CECILIA PÉREZ OVIEDO. Miércoles, 27 junio 2018

El próximo noviembre se cumplirán cuatro años desde que David Fuentes y Fadila Chardoud entraran en prisión por el asesinato del pequeño Imran, el bebé de veintiún meses que mataron a golpes y abandonaron después en el interior de una maleta junto a las vías del apeadero de tren de Vallobín. Los condenados están a punto de cumplir el tiempo máximo de prisión preventiva que permite la ley cuando no hay sentencia firme. Las defensas de los dos condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias recurrieron el fallo ante el Supremo y aún no se ha decidido, siquiera, si se admite o no.

Por este motivo, ayer la Sección Tercera de la Audiencia Provincial acogió la vista que decidirá si prorroga la prisión preventiva o les deja en libertad provisional hasta que haya sentencia firme. El Código Penal permite prolongar el encarcelamiento preventivo hasta la mitad de la pena para condenas y delitos de la gravedad como el del asesinato a golpes del pequeño Imran aunque no haya sentencia firme.

Los argumentos de la defensa de Fadila Chardoud, condenada a veinte años de prisión como cómplice de asesinato de su hijo, se basaron en presentarla como una mujer víctima de la violencia de David Fuentes. La letrada Belén González pidió la libertad para su defendida clamando que se ponga fin a «cuatro años interminables de injusticia». Recalcó el «doble sufrimiento» padecido en prisión, tanto por el asesinato de su hijo como por «haber sobrevivido al maltrato» de su expareja. «Debemos de parar esta tortura de estar en prisión siendo inocente», pidió ante la magistrada de la sala. La letrada descartó el riesgo de fuga de su defendida debido al arraigo familiar de la condenada, ya que su hermana se ha trasladado de Málaga a Asturias para estar cerca de ella, y a la escasez de medios económicos para perpetrar esa huida.

Sobre la imposibilidad de fugarse también asentó sus argumentos el abogado de David Fuentes. Condenado a veintiocho años y cinco meses de prisión como autor material del asesinato del menor.

El letrado Fernando de Barutell insistió en que no se da ningún elemento para perpetuar el encarcelamiento de su defendido. No existe riesgo de fuga debido a que tiene una vida formalizada en Galicia junto a su familia. Además, argumentó que fue el propio Fuentes quien avisó a las fuerzas de seguridad del Estado para entregarse tras cometer el crimen, eso sí, varios días después y tras haber huido a León, por lo que entiende que alguien que se entregó «de manera voluntaria no se va a fugar ahora». Tampoco hay riesgo de ocultación o destrucción de pruebas ni posibilidad de reiteración delictiva, defendió el abogado.

Medidas menos graves

Los dos letrados solicitaron para sus clientes medidas «menos gravosas» que la permanencia en prisión como el pago de una fianza, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país. Se prevé que en unos días se conozca la decisión judicial sobre el futuro más inmediato de los condenados.

Por su parte, la Fiscalía, representada por Tomás Álvarez-Buylla, pidió la aplicación íntegra de la prórroga de prisión provisional para ambos hasta la mitad de la condena debido al delito de «extrema gravedad» cometido y al riesgo «más que evidente» de fuga. El fiscal reconoció que aún no existe sentencia firme pero sí hay dos condenatorias (una dictada por la Audiencia Provincial y otra por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias). La acusación particular, ejercida por Pablo Díaz Carrera, se adhirió a la solicitud del Ministerio Público y añadió, solo en referencia a Fuentes, que existe «la posibilidad» más que evidente de fuga.