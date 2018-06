«Pido perdón a la familia de Karla, a sus padres y hermano y sobre todo a mi hijo» La abogada del Estado (izq.) y de la acusación popular (der.) conversan a la entrada de los juzgados. / MARIO ROJAS. El acusado por el asesinato de la joven ovetense en Melilla se disculpa por el «dolor»causado ante el Tribunal a la espera de conocer el veredicto del jurado popular CECILIA PÉREZ Miércoles, 6 junio 2018, 14:34

Abdelwahid Aghbalau, acusado del asesinato de la joven ovetense Karla Pérez en Melilla en julio de 2016, ha hecho uso de su palabra en la última sesión de un juicio en el que se enfrenta a una pena de prisión de 26 años por un delito de asesinato. El Ministerio Fiscal le acusa de haber matado a la joven estrangulándola y abandonando su cadáver en una zona de casetas militares en la playa de La Hípica, en Mellilla.

El procesado se dirigió a la Sala pidiendo disculpas a los familiares de la víctima por todo lo sucedido. «Pido perdón a la familia de Karla, a sus padres, y hermano y sobre todo a mi hijo», aseveró profundamente emocionado y llorando. Hay que recordar que el procesado, presuntamente, quitó la vida a Karla Pérez en presencia del hijo de ambos, un bebé que por aquel entonces contaba con tan solo diez meses de edad.

El acusado apeló al daño causado a la familia de la víctima. «Entiendo el dolor de sus padres al haber perdido una hija pero yo también he perdido el mío», señaló y recordó a sus propios padres. «Pido perdón a mis padres porque no me van a volver a ver más», dijo entre llantos.

A estas horas, el jurado popular, compuesto por nueve miembros y dos suplentes se ha retirado a deliberar el veredicto que dictaminará si Adbelwahid Aghbalau es condenado por asesinato, como así pide la Fiscalía y las acusaciones, o por homicidio imprudente como ha pedido la defensa.

Ambas partes han defendido esta mañana sus argumentos para solicitar una pena o la otra. Fiscalía y acusaciones solicitan una condena de 25 años por asesinato al considerar la «alevosía» con la que actuó el procesado ya que la víctima no pudo defenderse del ataque que calificaron de «sorpresivo». Por su parte, la defensa pide una condena por homicidio imprudente, penada entre uno y cuatro años de prisión, porque la intención del procesado no era «matar a Karla» sino hacerla callar ante el temor que sus gritos alertasen a la Policía. El procesado estaba incumpliendo la orden de expulsión de España emitida tras haber sido condenado por malos tratos hacia Karla en marzo de 2016.

Se espera que a lo largo de la tarde el jurado popular tenga listo su veredicto.