Pintar cuadros para cultivar ideas Los artistas del Centro de Apoyo a la Integración La Arboleya, CAI Meres, en la Residencia El Cristo. / HUGO ÁLVAREZ Los usuarios del Centro de Apoyo a la Integración La Arboleya cuelgan sus cuadros en el Centro de Día de El Cristo ALBERTO ARCE OVIEDO. Martes, 3 julio 2018, 03:47

La pintura creativa es un modo de cultivar ideas, pensamientos. En la mañana de ayer, seis usuarios del Centro de Apoyo a la Integración La Arboleya (CAI Meres), en compañía de Armando del Campo, cuidador, y de Ana Quirós, responsable de los talleres pictóricos, dieron buena cuenta de ello al decorar la Residencia El Cristo con algunos de sus cuadros. También comieron y tomaron el café con los residentes, pues «son nuestros amigos», comentó Jonás García, uno de los seis artistas.

Estos talleres abordan el hecho creativo desde una perspectiva experimental, no se ciñen a ningún catálogo convencional de reglas en cuanto a estilo, fondo o forma, sino que parten de los materiales y del personal disponibles para lograr un objetivo muy concreto: fomentar el pensamiento individual. «Lo más importante es que los chicos sean capaces de generar ideas propias para poder así recrearse en ellas y comprenderlas, por eso pintamos las nubes, el mar y todo lo que se nos ocurre, y vamos creando distintas colecciones temáticas», detalló Ana Quirós, que también piensa que «si no los enseñamos a producir su propio pensamiento, y nos ceñimos únicamente a que memoricen patrones concretos, no estaremos consiguiendo nada realmente productivo. Una de las cosas más curiosas, y que demuestran la validez de estos talleres experimentales, es la capacidad autocrítica que llegan a adquirir».

Estas actividades son todo un éxito. «Casi el 90% de los usuarios del CAI participan en los programas de pintura», explicó Quirós. «Nos gusta trabajar mucho y pintar, nos gustan los colores», contó José de la Torre, otro de los artistas, y Matilde Rivera no dudó en afirmar que «pintan mejor las chicas que los chicos», pero el objetivo fundamental de estas actividades artísticas, en palabras de la responsable, «es generar ideas, la parte más difícil e importante» para poder así igualar a «estos chicos» al resto de la gente y demostrar que «son tan capaces como los que más».

El CAI Meres lleva realizando estos talleres de pintura casi desde su inauguración hace 19 años. Esta vez, Matilde Rivera, Jonás García, Quique Bordiú, José de la Torre, Begoña Fernández y Ramón García fueron artistas de galería por un día.