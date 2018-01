El plan contra las pintadas en El Antiguo solo afectará a las plantas bajas Del Páramo recibe la autorización de un propietario. / A. PIÑA Los vecinos aplauden la iniciativa, que adecentará 187 edificios, pero reclaman un plan de rehabilitación integral del casco histórico D. LUMBRERAS OVIEDO. Jueves, 11 enero 2018, 02:18

El concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, se reunió ayer en el centro social de Campomanes con vecinos de El Antiguo para presentarles el plan de eliminación de pintadas, que afecta a 187 edificios, y resolver sus dudas. También hizo una precisión importante: el Ayuntamiento solo limpiará las plantas bajas.

«El trabajo va a ser un repintado de las fachadas, intentando que sea del mismo color que en la planta superior. Vamos a repintar las plantas bajas y realizar pequeñas reparaciones. En un desconchado enorme no podemos actuar», anunció el edil. Varios vecinos respondieron que sus edificios tienen grafitis en lo alto, pero Del Páramo les respondió que «los andamios dificultan mucho. No podemos entrar en elementos estructurales, grietas... Nos iríamos a unos costes altísimos». La dotación del plan es de 60.000 euros.

Una actuación como esta no se realizaba en El Antiguo desde 2012. El objetivo del equipo de gobierno, explicó el edil, es cambiar el contrato para que en vez de «cada seis años, podamos actuar a demanda de los vecinos» de forma «más rápida» allá donde haya pintadas. Calcula que «a partir de mediados de año» se pueda «tener lanzada» esta nueva adjudicación, que extienda la eliminación de las pintadas a otros barrios de la ciudad, como Ciudad Naranco o Ventanielles.

El concejal recordó a los vecinos que es necesaria su autorización, como propietarios, para eliminar las pintadas. De momento solo han recibido veintiséis, indicó, más un puñado que le dieron ayer en la reunión. Los asistentes aprovecharon para plantearle otras reivindicaciones como el derribo de un edificio ruinoso en Salsipuedes, cámaras de vigilancia o mano dura contra los orines.

La vicepresidenta del distrito 1, Ana Balbín, valoró que el plan es «bienvenido, pero se queda corto» y además no ha «tenido en cuenta» a los vecinos durante su elaboración. También reclamó «un plan integral para El Antiguo, esto no es más que poner parches. Se necesita revitalizar el barrio y poblarlo; si no, pintan al día siguiente».

Del Páramo reiteró que el Ayuntamiento está trabajando en licitar dicho plan este año. A las actuaciones ya conocidas, como simplificaciones administrativas y catalogación de los elementos de interés, añadió que se está valorando copiar el plan de edificación forzosa de Avilés. Es decir, obligar a construir para que al lado no haya derrumbes.