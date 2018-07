«Podemos controlar, pero no rescindir», dice Illán sobre Aralia Jueves, 5 julio 2018, 02:46

«Las administraciones no podemos hacer nada ante un caso así». La concejala de Bienestar Social de Gijón, Eva Illán, aseguró ayer que «no hay ninguna vía legal abierta por parte del Ayuntamiento para pedir la rescisión del contrato del servicio de ayuda a domicilio con Aralia», empresa propiedad de José Luis Ulibarri, arrestado en el marco de la operación 'Enredadera'. Illán explicó que «legalmente podemos controlar y vigilar que la ejecución del contrato se atiene a los requisitos de adjudicación, pero no rescindir con la empresa de alguien que no está condenado judicialmente y que podría exigirnos una indemnización».