«Todo lo que podemos hacer en Deportes pasa por El Asturcón» Fernando Villacampa Casillas, en el Palacio de los Deportes. / MARIO ROJAS Del estado del Palacio a las subvenciones a los clubes, pasando por el spa del Naranco, el edil repasa la actualidad deportiva de la ciudad Fernando Villacampa Concejal de legado de Deportes JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Domingo, 4 febrero 2018, 01:33

Fernando Villacampa recibe a EL COMERCIO en un descasacarillado Palacio de los Deportes. Hace frío. Mucho. «Mira cómo estamos, con un radiador eléctrico cada uno», dice al ser preguntado por una instalación «que anteriores corporaciones dejaron abandonada». «Conseguir poner la calefacción con los fondos europeos va a ser un logro», afirma el concejal delegado de Deportes. Una de las áreas de gestión municipal que transita en mitad de la tabla. Con lo justo. A Villacampa, con lo que tiene, le gustariá mirar hacia Europa, pero el riesgo del descenso siempre está presente. Y eso que es una concejalía de las que «más actividades programa y que, posiblemente más en contacto está con el ciudadano». Como para decir que no hay que mezclar política y deporte.

-¿Cuál es el estado de los servicios deportivos municipales?

-Tenemos una dimensión suficiente, pero pequeña para las necesidades una ciudad como Oviedo. El día a día de las instalaciones y el trabajo con las cuatro lineas de subvenciones consume todos los recursos. La dotación de esta concejalía es modesta para el volumen de actividades que se programan.

-¿Y de las instalaciones?

-Absorben una demanda grandísma. Sobre todo en fútbol, que la cubrimos a duras penas y por eso nos planteamos la creación de nuevas infraestructuras. En cuanto al estado... este gobierno las recibió en un estado deplorable. El caso de la cubierta del Corredoria Arena y las goteras nos pone en una situación complicada. En el Florida Arena se tuvo que implementar un plan antincendios. Hay que ponerlas al día y es un esfuerzo que nos impide mirar hacia adelante.

-¿Ya saben donde quieren hacer el nuevo pabellón para el Oviedo Baloncesto?

-Apostamos por una finca en La Florida.

-Hubo voces en contra...

-Emilio Peña se quejó. Alguien, no sé quién, les vendió un geriátrico ahí.

-¿Las necesidades de campos de fútbol pasaban por llegar a un acuerdo con el Real Oviedo en El Asturcón?

-Todo pasa por El Asturcón. Tiene una proyección enorme para crear sinergias entre el deporte, la naturaleza y la ciudad. El Real Oviedo, al final, decidió que no le intersaba.

-¿Estuvieron cerca de llegar a un acuerdo?

-Voluntad había y mostraron interés. El club tiene autonomía para tomar decisiones. Le voy a decir una cosa. El Real Oviedo ha estado abandonado por anteriores gobiernos. Quien se sienta a hablar con ellos es este gobierno. Por parte nuestra siempre van a encontrar facilidades, bien sea en el Tartiere o en las conversaciones que mantenemos puntualmente.

-Quedan tres caballos en el hípico.

-Y los utilizan de escudo animal para respaldar unas protestas que los juzgados resuelven a favor del Ayuntamiento.

-¿Ya saben lo que quieren instalar ahí? Hubo una propuesta de ciudad del motor.

-Pero no encajaba con nuestra idea, no de Somos, sino del equipo de gobierno, de potenciar la naturaleza. Iván Álvarez apuesta por una ciudad del tenis, yo creo que debería ser de la raqueta en la que el bádminton, que está jugando la liga nacional, pueda aprovecharlo. Pero es suficientemente grande como para pensar en varios proyectos y sinergias. Sin olvidar el punto de vista social, de apostar por la integración.

-Hablando de valores deportivos, el rugby presume de ellos pero el Oviedo Rugby no tiene campo.

-Tenerlo, tiene. En eso está mejor que el Cowper que juega en San Lázaro.

-Un campo digno, digo.

-Tanto Mercedes (González, titular del Área de Educación y Deportes) como yo sabemos el potencial del rugby y las conversaciones con el club son continuas. Pero no podemos asumir una instalación sin saber qué nos vamos a encontrar. El problema viene de muy atrás. El Partido Popular actuó chapuceramente en una finca que no era suya con los problemas que eso conlleva. Tenemos un informe técnico y seguimos trabajando, pero el proceso adminsitrativo es lento.

-Hablaba antes de San Lázaro, ¿por qué hay instalaciones públicas de gestión privada?

-El caso de San Lázaro es significativo. Su gestión es privada, es el Ayuntamiento quién paga a la empresa para que lleve las instalaiciones. Y para que los clubes la puedan usar hay que subvencionarles porque no llegan.

-Pagamos dos veces.

-Exactamente.

-También hay convenios con los clubes de fútbol para que regenten las cafeterías de los campos municipales.

-Hay convenios y algunos están caducados. La situación es heredada, se dieron llaves para que los clubes las gestionaran. Desde un punto legal, es algo indeseable para una adminsitración. Habría que sacarlas a concurso público.

-¿Quieren poner en marcha la del Tensi?

-El plan es habilitar lo que es la cafetería en sí. Esa instalación se planificó mal desde el principio. Y lo que es la cafetería, ahora son los vestuarios para los usuarios del velódromo.

-Enfrente de la parcela del spa del Naranco, el Loyola proyecta un gimnasio privado. ¿Qué van a hacer ahí?

-De momento está judicializado y es una decisión que corresponde a todo el equipo de gobierno. Las necesidades del barrio están ahí y se necesita una instalación. El proyecto del Loyola no nos determina para actuar, pero vamos a ser sensatos y ver si el centro que quieren cosntruir cumple con las necesidades sociales. Si no, tendremos que actuar nosotros. Políticamente no es lo que más nos gusta porque apostamos por la gestión pública, pero no nos cerramos a una colaboración.

-¿Por qué está infrautilizado el Palacio de los Deportes?

- Porque los anteriores equipos de gobierno traían la copa Davis, pero luego le quitaron la calefacción y no la volvieron a poner. No podemos usar esta instalación estas condiciones. Este año, gracias a los fondos europeos, vamos a poder invertir y proteger la instalación.

-Hay quejas de que las subvenciones llegan tarde a los clubes.

-El proceso administrativo, como le decía antes, es lento con los recursos que disponemos. Esta concejalía ha aumentado a cuatro las líneas de subvenciones y becas, con dos líneas nuevas para eventos deportivos y jóvenes deportistas. Nos esforzamos en potenciar las subvenciones al deporte base, algo que hemos duplicado, después de años de recortes del PP.

-También van a premiar a los clubes que apuesten por la igualdad.

-Hay niñas deportistas, hay entrenadoras, preparadoras físicas pero existe un techo de cristal en el deporte. Todavía no hay mujeres en las directivas y apostamos porque la mujer tenga poder de decisón en el deporte, que decidan en la planificación de los clubes.

-Un resultado para esta tarde.

-Soy poco aficionado a hacer cábalas. El Sporting viene muy motivado y los carbayones somos terriblemente escépticos: Se ha roto todo tantas veces que ahora que va bien tememos que se pueda volver a romper.Firmo un 1-0.