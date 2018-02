Podemos y Somos urgen al Principado a garantizar los IES de La Corredoria y La Florida Emilio León durante una reunión con la plataforma pro instituto de La Corredoria. / PIÑA Instan al ejecutivo regional a tramitar una ley de crédito que permita financiar las inversiones «necesarias» para la ciudad G. D. -R./J. C. A. OVIEDO. Domingo, 18 febrero 2018, 03:01

Con él Principado en prórroga presupuestaria, los 10 millones de euros prometidos en inversiones para la ciudad son humo. Ayer, el portavoz parlamentario de Podemos, Emilio León, aprovechó una visita junto al concejal de Economía, Rubén Rosón, a un congreso de apicultura en la capital, para exigir al gobierno de Javier Fernández menos «excusas» y que tramite ya una ley de crédito extrordinario para afrontar «las necesidades que tiene una ciudad como Uviéu». No solo por los vecinos de Oviedo, sino compo apoyo a las ciudades que son los motores del área central asturiana. León puso como ejemplo de esas necesidades la construcción de los institutos de La Corredoria o La Florida, que no son solo centros educativos para la capital, sino «servicios básicos» para la zona central de Asturies, al igual que «los accesos por la AS-II al nuevo HUCA, o propio hospital, que no solo es un centro hospitalario enclavado en Uviéu sino el Hospital central de Asturies». En ese sentido, el parlamentario ha elogiado la labor que se está realizando desde el Ayuntamiento y desde Somos Oviedo, «clave para romper con una visión localista» y avanzar en la coordinación del área central asturianna.

Para poder sacar el máximo partido a las sinergias que se pueden dar en el área central de Asturias, insistió León, «es clave que el Gobierno no dé la espalda a ni a Uviéu ni a otras ciudades que tienen un papel fundamental como tractores de la economía asturiana». «No puede ser que el Ayuntamiento tenga que cargar con los costes de unas inversiones clave que debería asumir el Gobierno autonómico», denunció el portavoz de Podemos.

Por su parte, Rubén Rosón incidió en la necesidad de que esos créditos extraordinarios sostengan económicamente los proyectos. «Hablamos de millones de euros que tienen que aparecer para los IES de La Corredoria y de La Florida. Si no aparecen, los proyectos volverán a estar sostenidos en palabras y no en recursos». En ese sentido, recordó que «el que pasó por la cárcel, Riopedre, dijo que el IES de La Corredoria iba a estar en funcionamiento en 2015. Estamos en 2018 y no hay ni una sola piedra colocada», una situación que calificó como «una vergüenza» para un barrio que es, por sí solo, uno de los mayores núcleos de población de la región.

Podemos

Podemos votó en contra del proyecto de presupuestos en la Junta General, después de que el Principado no encontrase acomodo para su principal reclamación: la gratuidad de la escolarización de o a 3 años. Después de semanas de negociaciones ambbas partes rompieron al entender el grupo que lidera Emilio León que la propuesta de reducir el coste del servicio a la mitad era insuficiente.

Somos Oviedo, al igual que el resto de grupos de la Corporación municipal, incluido el PSOE, ya habían expresado su malestar por la insuficiencia de las inversiones que contemplaba el documento para la ciudad, ya que apenas contemplaba la continuación de las obras de la AS-II y dinero para los proyectos de los dos demandados institutos , pero no para las obras.