La polémica por la Nochevieja de dos días en La Florida llegará al juzgado

La Asociación de Vecinos San Melchor organiza una fiesta de Nochevieja de dos días en La Florida que ha desatado la ira de la hostelería, que habla de una «macrofiesta» y «competencia desleal». La Asociación de Discotecas anuncia que llevará el evento a los juzgados, la patronal Otea se plantea hacerlo también y la organización denunciará al sector del ocio si no retiran sus acusaciones contra ellos.

Jacobo Campa, presidente de la asociación vecinal, lamentó que «se esté empañando el trabajo de todos los vecinos» y aseguró que tienen «todos los controles» de seguridad y sanidad necesarios preparados: «Estamos tranquilos». Campa no entiende la denuncia de los hosteleros, «cuando hay carpas en Gijón o Avilés y ahí no protestan». Insistió en que no tienen «afán recaudatorio» sino que organizan una fiesta para entre «quinientos y setecientos vecinos», sin molestar a los hosteleros al no haber locales abiertos en Nochevieja en el barrio, dijo.

Pedro Fanjul, abogado de la Asociación de Discotecas, afirmó que «se está haciendo una macrofiesta sin reunir un mínimo de salubridad y de control». Además, constituye una «competencia absolutamente desleal» frente a sus representados, que «pagan impuestos todo el año». También cargó contra el Ayuntamiento como «colaborador necesario» para la celebración de estos eventos.

Por su parte, el presidente de la junta local de Otea en Oviedo, David González Codón, declaró que «vamos a recabar toda la información» sobre el «protocolo de actuación» de la fiesta. «A lo mejor lo hacen bien», concedió, «pero nos parece complicado. Si vemos que no se cumple, denunciaremos». «Otea está cansada, no pude ser que cualquiera que quiera ganar un duro organice un evento con la connivencia del Ayuntamiento».

Los vecinos ya han solicitado la autorización para la fiesta de Nochevieja. Actualmente se está tramitando en el Consistorio.