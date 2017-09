La Policía intenta aclarar una posible agresión sexual a una joven en el entorno de La Regla El lugar donde los agentes hallaron a la joven. / M. R. Espera tomar declaración hoy a la chica, que fue hallada inconsciente en un portal, pero el forense no aprecia indicios ni señales de violación ROSALÍA AG UDÍN OVIEDO. Lunes, 25 septiembre 2017, 01:48

Tal vez el alcalde se precipitó ayer al mediodía. Durante la romería del Cristo en el parque del Truébano lamentó que durante la noche «había ocurrido un hecho grave: Una agresión sexual en la zona del Oviedo Antiguo». A lo largo de la tarde los datos fluyeron con cuentagotas hasta que se esclareció lo ocurrido. La joven de 19 años y nacida en Cangas del Narcea estaba disfrutando de la penúltima noche mateína en un bar del casco histórico. A las seis de la mañana, le comentó a su hermana y una amiga que salía un momento fuera para despedirse de un chico que había conocido No volvieron a saber de ella hasta dos horas después. Los agentes de la Policía Local le encontraron inconsciente y semidesnuda en el portal número 3 de la calle La Regla.

De inmediato, se aplicó el protocolo ante una posible agresión sexual y fue trasladada por una patrulla a un centro de salud. Allí el forense de guardia la sommetió a un examen en el que concluyó que en principio no había indicios de que hubiese sido forzada a mantener relaciones sexuales. De igual forma, los agentes de la Policía Nacional le intentaron tomar declaración para saber qué había ocurrido. Pero la joven no pudo comentar nada, ya que no se acordaba de nada de lo ocurrido en estas dos horas al estar bajo los efectos del alcohol.

Ante esta situación, los agentes de la Jefatura Superior de Policía la citaron a declarar a lo largo del día de hoy y a las dos de la tarde se fue a su casa sin presentar denuncia. Por lo confuso de los hechos -la joven afimó a los agentes de la Local que creía haber sido violada, pero sin poder dar un solo dato del agresor-, la investigación sigue abierta a la espera de conocer su versión y de que aporte la descricipción física del asaltante.

'No es no'

A pesar de que las campañas con el lema 'no es no' se suceden, las agresiones sexuales, siguen sucediéndose. En menos de tres semanas en Gijón, cuatro mujeres, dos de ellas menores de edad, fueron víctimas de estos ataques. Para evitar estas situaciones, el Ayuntamiento, y por segundo año consecutivo, puso en marcha un proyecto para que las mujeres que fuesen agredidas tuviesen apoyo jurídico. Durante todas las fiestas de San Mateo hubo en la plaza de la Constitución un 'punto violeta', donde Abogadas para la Igualdad desarrolló diversos talleres para prevenir estas situaciones. Además, pusieron en marcha el número de teléfono de atención, el 637727618, que estuvo operativo las 24 horas.

Por otro lado, en los chiringuitos y bares del Antiguo se repartieron pañuelos de color morado en el que podía leer un mensaje contra las agresiones machistas y chapas con el lema.