La Policía Local intensifica la vigilancia en Colloto tras los últimos incidentes en la zona Los agentes de la Policía Local patrullan a pie la plaza del Pueblo de Madrid, una de las zonas «conflictivas» de Colloto. / PABLO LORENZANA Seguridad Ciudadana solicita a los agentes que «dediquen más tiempo» a la localidad a raíz de los asaltos a dos entidades bancarias CECILIA PÉREZ OVIEDO. Lunes, 14 mayo 2018, 01:54

A las doce y media de la mañana, la plaza del Pueblo de Madrid en Colloto está tranquila pero la presencia de una pareja de la Policía Local no pasa desapercibida tras las quejas de vecinos, comerciantes y hosteleros denunciando problemas de inseguridad en la zona a raíz de los últimos atracos cometidos a dos sucursales bancarias de la localidad en muy poco espacio de tiempo, uno en marzo y otro hace doce días. En este último encañonaron y ataron con bridas a los empleados de la entidad para llevarse un botín de 80.000 euros.

Los asaltos fueron la gota que colmaron el vaso y sacó a la luz, igual que ocurrió hace un año y que motivó una manifestación por las calles de la localidad, los problemas de inseguridad traducidos en pequeños, pero constantes robos a comercios y locales hosteleros de la zona. El foco al que apuntan los residentes señala directamente a una «familia muy conflictiva» de la plaza del Pueblo de Madrid, residentes en el número 14, un bloque de viviendas de protección oficial del Principado de Asturias.

Ante esta situación, la demanda de introducir de nuevo la figura de la policía de proximidad llegó al delegado del Gobierno. Mariano Marín se reunión con los vecinos e instó a poner en marcha esta unidad bajo demarcación municipal. La petición no sentó bien ni al concejal de Seguridad Ciudadana ni a los sindicatos de la Policía Local que acusaron en bloque al delegado de querer organizar el cuerpo municipal sin tener competencia para ello.

Descartada la puesta en marcha de una policía de barrio, no hay plantilla suficiente para ello debido a la imposibilidad de convocar oposiciones en base a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, lo que sí hay en Colloto estas últimas semanas es una mayor presencia policial tanto a nivel de la Local como de la Nacional. «Nos encomendaron, desde hace diez días, que prestáramos especial atención a la plaza del Pueblo de Madrid, en particular, y a todo Colloto en general». Lo confirma una pareja de Policía Local que patrulla a pie esta zona concreta. Los agentes explican que tienen más zona urbana asignada, entre ellas La Tenderina, por ejemplo, pero reconocen que tras los últimos sucesos acaecidos en Colloto «debemos de tener más presencia y dedicarle más tiempo a esta zona», explican.

Con todo, llaman a la tranquilidad porque «desde el punto de vista policial no hay sensación de inseguridad», recalcan estos agentes de Policía Municipal. Aún así, comprenden, dicen, la preocupación de los vecinos tras los últimos sucesos pero inciden en que Colloto «no es una zona especialmente conflictiva».

No lo ven tan claro los comerciantes del entorno de la plaza. Francisco y María Bustamante regentan desde hace seis años un quiosco en el número 24 del Camino Real, justo detrás de la misma. «A raíz de las noticias sobre los atracos hay más presencia policial, pero tememos que cuando pase el auge ya no se vea tanta policía por aquí», apunta María Bustamante.

El local que regentan ella y su hermano ha sido foco de pequeños hurtos por parte de varios miembros de una de las familias que residen en las viviendas de Vipasa cercanas. «Sientes impotencia porque los conoces, sabes quienes son pero no puedes hacer nada», se lamenta. «Entran a la tienda, cogen algo y salen corriendo», explica Francisco Bustamante. Son pequeños hurtos y muchas veces perpetrados por menores que ni siquiera tienen edad para ser imputados. A la pregunta de cuántas veces han sido víctimas de estos pequeños robos a Francisco Bustamante se le escapa un profundo suspiro: «Mogollón».

Eso sí, incide en que nunca han sido víctimas de un robo con intimidación «afortunadamente», remarca. El robo más aparatoso que sufrieron se remonta a hace tres años. «Tiraron la puerta abajo con una tapa de alcantarilla. Fue de noche y se llevaron tabaco y gominolas. Dinero no, porque no lo dejamos en la tienda», explica María Bustamante. Desde ese episodio colocaron una persiana metálica para evitar más incidentes de ese tipo.

Con todo, los pequeños robos en el local continúan. El más reciente ocurrió hace cinco días. «Entró un chaval y se llevó una bolsa de magdalenas». Ahora lo que temen es la llegada del verano. «Son horribles», se lamenta María Bustamante. «Aumentan los asaltos porque están todo el día en la calle», explica en referencia a la familia más conflictiva residente en las viviendas sociales.

Este periódico preguntó a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales qué margen de maniobra se tiene a la hora de actuar con este tipo de inquilinos que llegan a incumplir hasta las mínimas normas de convivencia, pero fuentes de la institución prefirieron no entrar en el asunto. Con todo, y según pudo saber este diario, a finales de este mes serán desalojados de la vivienda de protección oficial que ocupan.

El supermercado ubicado en el lateral de esta plaza también ha sido víctima constante de pequeños robos, pero su encargada asegura que a día de hoy «llevo medio año muy tranquilita». Sin embargo, aún recuerda un episodio violento vivido el año pasado. Un joven dio una paliza a un cliente que salió a defenderla tras sufrir un intento de robo en el local. «Un chaval intentó coger chocolate. Le vi y le dije que lo dejara. Se puso agresivo y me levantó el puño. En ese momento, un cliente me defendió y el chaval le dio una auténtica paliza que lo tumbó en el suelo», relata la encargada del supermercado que prefiere mantenerse en el anonimato. «Incidentes tan graves como ese no hemos vuelto a tener», reconoce.

No solo robos

Los episodios «desagradables» no solo se centran en hurtos o intentos de robos también hay quejas de comportamientos incívicos. Desde fiestas improvisadas en mitad de la plaza con las consiguientes molestias a los vecinos a episodios más desagradables como el vivido el pasado mes de marzo en el centro social de Colloto. Una de sus trabajadoras relató a EL COMERCIO como tuvo que echar de la sala de ordenadores a un joven que «estaba masturbándose» ante la pantalla sin que le importase que dos mesas más allá hubiese otras personas en la sala. «Le llamé la atención y le avisé de que iba a llamar a la Policía. Dimos el parte y durante un mes nos pusieron en el centro un guardia de seguridad privada». El chaval en cuestión fue detenido semanas después por robar cobre de las obras del nuevo centro de salud lolcal que se está construyendo al lado del centro social.