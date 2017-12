La Policía Local encuentra a un perro maltratado en un contenedor de Oviedo 00:16 El perro herido. / E. C. El animal presenta «delgadez extrema, laceraciones y el cráneo hinchado» y permanece ingresado en la clínica de la perrera ROSALÍA AGUDÍN Oviedo Jueves, 21 diciembre 2017, 22:44

Las alarmas saltaban a las 15.30 horas en el albergue de animales: un perro de raza pastor había sido encontrado por la Policía Local herido en un cubo de basuras en La Manjoya. De inmediato los gestores de este servicio municipal se trasladaron hasta el lugar de los hechos y allí se encontraron al animal dentro por un saco de color blanco y malherido. Sufre «laceraciones, el cráneo lo tiene hinchado y presenta extrema delgadez», señaló la trabajadora de este servicio Eva Rodríguez.

Ante la gravedad de las heridas, el can permanece hospitalizado en la clínica del albergue de animales,a la espera de que su estado de salud mejore. Mientras la Policía Local busca a los culpables de este maltrato. El animal no tenía chip y la investigación ha comenzado preguntado a los vecinos si conocían al can. De igual forma, Rodríguez informó que el animal tiene entre tres o cuatro años, su tamaño «es grande» y pide que cualquier persona que conozca al animal o a sus dueños se lo hagan saber a los agentes,

Una vez que se recupere permanecerá en el albergue de animales hasta que una familia le adopte. Uno de los objetivos de los nuevos gestores de la Perrera es reducir el número de entradas de aniamles y fomentar las adopciones. Para ello han establecido la página www.albergueoviedo.es donde se informa de las mascotas que viven allí.

A través de la web, además, se explican los pasos que debe acometer una persona que quiera acoger un animal y que son: primero ver todos los perros y gatos que hay en la perrera, visitar las instalaciones que se sitúan en la Bolgachina, rellenar todos los formularios que establece la normativa municipal, enviarlos y por último recoger al animal.