La Policía Local pide que se definan los protocolos de colaboración con la Nacional José Manuel López, José Ramón Franco, Alberto de Miguel, Óscar Menéndez y Xosé Manel Rubio. / PIÑA Instan a que se convoque de manera «urgente» la Junta de Seguridad para evitar que a los funcionarios municipales se les «omita» información CECILIA PÉREZ OVIEDO. Jueves, 10 mayo 2018, 03:31

Malestar profundo, rechazo absoluto y unidad en bloque es lo que quisieron plasmar ayer los representantes sindicales de la Policía Local tras las declaraciones tanto por el delegado del Gobierno, Mariano Marín, como por la Jefatura Superior de Policía de Asturias a raíz del último atraco a una sucursal bancaria en Colloto.

De Marín criticaron que «el hecho de pretender organizar el cuerpo de la Policía Local de Oviedo es una grave injerencia», en referencia a la propuesta de crear una policía de barrio a cargo de la administración municipal.

De la Jefatura Superior de Policía de Asturias afearon la falta de información por parte de la Policía Nacional hacia la Local en el último atraco perpetrado en Colloto. «Se generó un riesgo innecesario a dos compañeros que estaban de servicio cerca del lugar y nadie les avisó para tomar medidas de autoprotección», expuso Óscar Menéndez, representante de CC OO. «Se nos está usando como moneda de cambio en una guerra de intereses políticos que no tiene nada que ver con el desempeño de nuestras funciones», aseveró Menéndez.

Exigen a Marín y a la Policía Nacional «que restituyan la dignidad socavada» de la Local

Para ello exigieron tanto al alcalde, Wenceslao López, como al delegado del Gobierno, Mariano Marín, que convoquen de manera urgente la Junta Local de Seguridad para establecer un protocolo «claro» de actuación entre ambas fuerzas de seguridad en sucesos similares al ocurrido en Colloto para definir como «intervenir, qué información hay que dar a la Policía Local, que debe de ser toda, al menos a nivel de mando, para que prevengan a la gente que tienen a su cargo», apuntó Alberto de Miguel, portavoz del sindicato CSIF.

Disculpas

Todos los sindicatos en bloque (UGT, CSIF, Sipla y CC OO) exigieron tanto a Delegación del Gobierno como a la Jefatura Superior de Policía de Asturias una «rectificación» que restituya «la imagen pública y la dignidad socavada» de la Policía Local.

Todo, porque los cuatro sindicatos puntualizaron que su objetivo «no es asumir competencias que no nos son propias pero sí exigimos que no se nos omita deliberadamente información que puede repercutir en nuestra seguridad y en el desempeño de nuestro trabajo», apuntó Óscar Menéndez de CC OO.

Desde el sindicato UGT afearon que ni por parte del delegado del Gobierno como de la Jefatura Superior de Policía de Asturias «haya habido ningún gesto para establecer un punto de diálogo o explicación que es lo que mínimamente merecemos», señaló José Ramón Franco.

Por su parte, Xosé Manel Rubio, de Sipla, reclamó que haya un canal de comunicación para poder tomar las medidas oportunas de autoprotección. «Lamentamos que desde la Policía Nacional no se haya entendido nuestra reivindicación que en ningún caso es interferir en su competencia sino tener conocimiento de unos hechos que pueden dar lugar a personas armadas huyendo de un delito».

Desde CSIF apuntaron que este tipo de «disputas» entre policías puede generar una imagen de «ciudad vulnerable» en materia de seguridad. «Si los cuerpos de Policía andan a palos entre ellos puede ser un sitio atractivo para dar un palo porque como no sabemos quien va a ir o quien no. Esto no contribuye a la seguridad ciudadana». Por su parte, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo solicitó la creación de un Consejo de Seguridad con participación vecinal.