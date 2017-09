La Policía Nacional concluye que «no ha existido» una agresión sexual en San Mateo

La Policía Nacional ha cerrado la investigación abierta el pasado domingo después de que una joven de 19 años comunicase un posible abuso tras ser hallada por la Policía Local inconsciente y semidesnuda en el portal del número 3 de la calle La Regla. «Los agentes han concluido que la agresión sexual no ha existido», indicó ayer la Jefatura Superior a través de un comunicado.

La Policía se basó en la declaración tomada anteayer a la propia chica y a una joven amiga suya. El delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, indicó ayer durante una rueda de prensa tras una comisión de seguridad vial, que «parece que no hay tal violación, la declaración de ella no coincide con lo dicho» a la Policía Local. Los agentes se basaron asimismo en un informe médico forense practicado a la declarante el mismo domingo y que concluyó que no había indicios de abuso sexual.

El incidente tuvo lugar cuando, el pasado domingo, la mujer de 19 años disfrutaba de San Mateo. Se encontraba en un bar de El Antiguo cuando, a las seis de la mañana, advirtió a su hermana y a una amiga de que se ausentaba un momento para despedirse de un chico que acababa de conocer. Pero no volvió. Fue hallada a las ocho de la mañana en el portal 3 de la calle de La Regla por agentes de la Policía Local, a quienes comunicó que podía haber sufrido una agresión sexual aunque no recordaba ningún detalle de lo sucedido. Los efectivos municipales activaron el protocolo para estos casos y se lo comunicaron a sus compañeros de la Policía Nacional, quienes iniciaron una investigación.

Wenceslao López, el alcalde, reveló una agresión sexual no confirmada el mismo domingo a mediodía, tildándola de «muy grave». De Lorenzo lo criticó ayer por ello: «Esta alegría y frivolidad con la que se habla, mejor se empleaba en trabajar». La primera teniente de alcalde, Ana Taboada, llamó anteayer a tratar el asunto con «delicadeza» y a ser cuidadoso en las declaraciones.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, aseguró que «no se ha facilitado ningún dato de la investigación de los que maneja la Policía local» y que la información facilitada por el Gobierno local del caso guardó «total respeto a la persona. En todo momento se ha hablado de posibilidad». Además, el edil alabó la labor de la Policía Local: «Ha tenido una actuación ejemplar con la ciudadana, respetuosa y haciendo lo que tenía que hacer».