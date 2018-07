Un potro demasiado salvaje

Faltaban minutos para el comienzo del primer campeonato de España de doma de potros cerriles, que se celebró ayer en Premoño, cuando uno de los seis equinos que iban a ser desbravados intuyó que algo no iba bien. Cerril, debió pensar que a mí no me domina nadie. Enfiló la valla y saltó; con tan mala fortuna que una de sus patas traseras quedó atrapada en los hierros. En su maniobra encontró compañía de otro potro de la yeguada de un cercado anejo. Susto de los cuidadores y del público que durante unos segundos temieron por la salud del animal trabado y caído en escorzo. Cuando los calmaron, necesitó traslado veterinario.

Así, una hora más tarde, dio comienzo el 'Desafío Premoño', la primera prueba que se celebra en España al estilo americano de iniciar a los potros. «Lo que hacemos es enseñar a trabajar a favor del caballo», explicó uno de los participantes, Dominique Gómez. «Mi lema es no sometas, convence», añadió el competidor que fue quien se hizo cargo del potro rebelde. «Tenemos que convencerlo por su propia voluntad. Esa es la forma de trabajar con ellos porque en un desbrave la dificultad la pone el caballo y cada uno tiene una velocidad de aprendizaje», agregó.

Junto a Gómez participaron Eduardo Salgado, José Cordero, Julio Nuñez, Toni Arnal y Luis Coto, el organizador de un evento que congregó a numeroso público en las fiestas de Premoño en honor a Santa Ana y en el que los jueces valoran aparte de los avances con el animal, las formas del domador para el desbrave.

Por la mañana, como es tradicional, se celebró la ruta a caballo por el concejo con más de 300 participantes.