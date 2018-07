El PP acusa al tripartito de «engañar» a los vecinos con inversiones «irrealizables» El concejal del PP Eduardo Rodríguez interviniendo en el Pleno. El alcalde, presidiendo la sesión. / PABLO LORENZANA El Pleno aprueba incorporar 17 millones del remanente para nuevas actuaciones y rebajar a la mitad el precio de las escuelas infantiles GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Martes, 3 julio 2018, 03:46

Las estadísticas mienten. Sergio Ramos batió, en el hundimiento frente a Rusia, un récord que destacaron ayer todos los medios: hizo 141 pases. La estadística no dice que eran todos el mismo: en horizontal, de seis metros y al pie de un compañero. El concejal de Economía, Rubén Rosón, hace tiempo que hace el mismo pase una y otra vez. Ayer en el Pleno, reiteró el mantra y explicó los esfuerzos del equipo de gobierno para pagar la sentencia del Calatrava «sin recortar ni un euro del gasto social». Repitió los ataques al «imputado Caunedo», al que recordó «cuando dijo que 'no costaría ni un euro a los ovetenses'» hace apenas cuatro años y achacó los 17 millones largos que ha tenido que rascarse el Consistorio «a la negligente, quien sabe si delictiva, gestión del PP».

Si les suena, es que prestan atención a los debates municipales. Hasta al portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, le empiezan a cansar y ayer invitó a los vecinos a que se vean en internet los «discursos del señor Rosón». El de ayer, por ejemplo, no tenía «nada que ver» con lo que se aprobaba, le afeó Pacho antes de anunciar el voto en contra de su grupo. El asunto, en realidad, era la aprobación de la incorporación al presupuesto de 17,1 millones de euros procedentes del remanente de tesorería (del dinero no gastado el año pasado). La mayor parte (12), para las inversiones que hubo que tachar tras la sentencia del Calatrava, pero también para cosas que a Pacho le echaban para atrás. Cosas con pinta de «contratos a dedo» para «amigos» de Somos, que, incluso, se ajustan al nuevo límite legal de 15.000 euros para los contratos menores: «Violencia contra la mujer, 15.000 euros; Voluntariado de la perrera, 45.000 euros, tres contratos menores», destacó. El de Ciudadanos calificó al área de Participación, de «concejalía KGB, que está metida en todo» y puso en solfa los nuevos gastos propuestos que se entrometen en otras áreas de gobierno y los 118.000 euros «para publicidad».

«Las nubes y el suelo»

Tampoco convencieron los números al popular Eduardo Rodríguez, que habló de «un presupuesto pinocho en materia de inversiones». Con los 12 millones incorporados para nuevas obras ayer, las cuentas del Ayuntamiento suman promesas de actuaciones por 46 millones , «siete veces más de lo que fueron capaces de ejecutar el año pasado», destacó «y todo, cuando han perdido medio año». ¿Resultado? No un 1 a 1 y a los penalties, sino «inversiones irrealizables», que «hoy anuncian y mañana renuncian», porque advirtió que el reiterado incumplimiento de la regla de gasto conllevará «ajustes, acuerdos de no disposición del gasto» y tachar lo que ahora se promete, para cumplir, «al cierre del ejercicio 2018, el objetivo» del plan económico financiero, «porque ustedes prometen por las nubes, pero ejecutan por el suelo. Son irrealizables». O lo que es lo mismo. la selección de Wenceslao López puede dar 1.114 pases con el presupuesto, pero no tirar a puerta.

De estudios y equivocaciones

De hecho, el Pleno echó tufillo de vestuario cerrado, de problemas en la caseta del equipo de gobierno. López cortó al segundo las intervenciones de Rosón y dejó más tiempo y aire a las 'posesiones' de la oposición. Raro. Tanto como que todos los grupos, salvo Somos, consensúen una declaración institucional por Día del Orgullo y, luego, cada grupo municipal (con la honrosa excepción de Ciudadanos) haga su propia intervención y, al final, Somos vote a favor de un texto que no reconocía. O que PP, PSOE e IU acuerden una postura común sobre el futuro del carbón y una transición energética que no dañe a Asturias, mientras Rosón («hijo, nieto y bisnieto de mineros», que estudió Medicina con una beca Miner e inglés en Edimburgo con otra y menos aprovechamiento, según reconoció) acusaba a los dos viejos partidos «de manchar de corrupción» los fondos mineros y engañar a sus comarcas. La socialista Ana Rivas le respondió que ella se había tenido que pagar sus estudios y le recordó que fue su partido quien creó esas becas. Aquello podía haber acabado mal, pero un lapsus del popular Gerardo Antuña lo impidió al agradecer a los socialistas que «estuviesen dispuestos a follar», en lugar de a apoyar, la propuesta. Como en un colegio de Primaria, hubo carcajadas.

No para los colegios, pero sí para las escuelas infantiles, el Pleno aprobó la rebaja de las tasas a la mitad, a 161 euros por jornada completa y Rosón anunció «que caminan hacia la gratuidad». Lo hizo por unanimidad y sin debate, aunque no hay siquiera memoria económica. En los Plenos hay cosas que pasan y otras que no pasan nunca. El alcalde se dirigió «al señor secretario» con insistencia durante toda la sesión, pese a que su lugar lo ocupaba la jefa de Interior, Julia Piñera. Rosón aseguró que la ciudad podía gastar más en Cultura «gracias al IBI diferenciado», que no se ha cobrado nunca, y, a la vez, «a la bajada del IBI al resto de los vecinos». Esa se la hubieran metido (también) a De Gea.