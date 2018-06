Toda una vida volcada en el deporte. Cuatro décadas al servicio del balonmano y esto tiene premio. El Centro Asturiano entregó ayer el galardón 'Amor al Deporte' al presidente del Club Balonmano Base Oviedo.

José Rionda recogió la distinción emocionado, más que nada, porque ni él mismo se lo esperaba. «Este premio es una emoción tremenda para mí. No tenía ni idea de por qué me premiaban porque yo siempre me dediqué al deporte por gusto», aseguró.

Un «gusto» que se ha prolongado durante cuarenta años. Primero en el Balonmano Naranco, donde empezó, y ahora en el Club Balonmano Base Oviedo. «Hay que estar dentro para entenderlo. Llevo veinticinco años en el club y es como si empezara cada día de nuevo. Me ilusiona ver como los niños entrenan y trabajan en equipo», reseñó Rionda. El club que preside cuenta con 225 jóvenes de «todas las categorías», desde la mini benjamín a la senior. Son la cantera del futuro de un deporte «minoritario respecto a otros pero yo no miro las categorías, miro su esencia», incidió el presidente del Club Balonmano Base Oviedo.

José Rionda agradeció el galardón al Centro Asturiano y sobre manera al conjunto de entrenadores y delegados que conforman la entidad deportiva que preside. «Son los que hacen el verdadero sacrificio. Somos un equipo muy bien avenidos», valoró.

Galería. Los trece galardonados como deportistas ejemplares. / Álex Piña

La entrega del premio 'Amor al Deporte', que ya va por su edición número dieciséis, tuvo lugar en el festival de cierre de temporada del Centro Asturiano, en el que también se destacaron a otros deportistas del club. «El deporte es una parte muy importante de nuestra actividad. No somos un polideportivo, somos un club donde se hace mucho deporte en un ambiente muy familiar», resaltó Alfredo Canteli, presidente del Centro Asturiano.

Palabras que demostró la afluencia de público. En un salón de actos abarrotado se reunieron los trece premiados como deportistas ejemplares del club de campo. Todos ellos resaltaron que «se premia el esfuerzo diario», como así resumió Isabel Balmori que recibió la distinción de deportista ejemplar de patinaje artístico. La gala se completó con actuaciones musicales y bailes tradicionales y una obra de teatro de Carlos Mesa Tuñón.