El presunto agresor sexual de una niña de 4 años en Oviedo se encuentra en Ecuador La barriada de El Tocote donde sucedieron los hechos. / PIÑA La Policía Nacional confirma que huyó el mismo día en que la madre de la pequeña interpuso la denuncia, el hecho se ha puesto en conocimiento de la autoridad judical que podría dictaminar una orden de detención internacional CECILIA PÉREZ Lunes, 15 enero 2018, 13:36

El joven de 23 años denunciado por un presunto delito de abuso sexual contra una niña de 4 años en Oviedo se encuentra en Ecuador. Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Asturias confirmaron que el hombre huyó el mismo día en que la madre interpuso la denuncia en la comisaría ovetense, el pasado día 11.

Antes de que el operativo de búsqueda se pusiese en marcha el denunciado logró coger un avión con destino Madrid y de ahí a Ecuador, donde la Policía Nacional lo situa con toda seguridad. La Jefatura Superior de Policía de Asturias ya ha comunicado el hecho a la autoridad judicial competente que decidirá que podría dictaminar una orden de detención internacional.

EL COMERCIO adelantó que el hombre mantenía desde hacía un año una relación sentimental con la progenitora pero no convivían juntos, tan solo en ocasiones pasaba la noche en el piso de la mujer. Así sucedió este miércoles, cuando se produjeron los hechos denunciados. El hombre llegó al domicilio de su pareja en estado ebrio y se acostó en el salón de la vivienda. En un momento dado, la pequeña se dirigió al salón donde se encontraba él. La madre les sorprendió abrazados en el sofá y se percató de que su pareja tenía el pantalón manchado de sangre y de que su hija estaba sin pijama. Motivos suficientes para que trasladara a su hija al HUCA, donde fue examinada por un médico pediatra. La niña no presentaba aparentemente ningún tipo de agresión física pero no se descarta que hubiese podido sufrir algún tipo de abuso sexual. Al cierre de esta edición, no se había producido la detención.