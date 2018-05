Delegación de Gobierno ve «factible» suspender el recurso de Hacienda contra el presupuesto Los concejales del equipo de gobierno aprobando el presupuesto en el pleno. / MARIO ROJAS La suspensión daría tiempo a que la modificación para reequilibrar las cuentas entre en vigor en junio GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Viernes, 18 mayo 2018, 03:49

Lo mejor de un mal trago es contarlo cuando ya ha pasado. El alcalde, Wenceslao López, aprovechó ayer un acto universitario para explicar el acuerdo con la Delegación de Gobierno que impedirá las peores consecuencias de haber aprobado, inicialmente el 24 de enero, un presupuesto con un déficit de casi 4,7 millones de euros. Tras tener conocimiento, el día 3 de este mes, de que el Ministerio de Hacienda había presentado ante el TSJA un recurso contra el presupuesto por incumplir la Ley de Estabilidad, el alcalde expuso al delegado del Gobierno, Mariano Marín, que el Ayuntamiento había aprobado un día antes la modificación que reequilibraba las cuentas y que el recurso suponía un grave perjuicio para la administración local. Ambas partes, con un colaboración que el regidor socialista agradeció, llegaron a un entendimiento para reconducir la situación.

El acuerdo pasa porque Abogacía del Estado no se oponga a la suspensión cautelar que pedirá el Ayuntanmiento del recurso del Ministerio de Hacienda ante el TSJA contra el único presupuesto en vigor, el aprobado en déficit. El trámite, que paraliza la vía judicial sesenta días, permitirá que, una vez concluido el periodo de información pública, se publique y entre en vigor la modificación del presupuesto y el recurso decaiga.

Fuentes de la Delegación del Gobierno confirmaron que ven «factible» no oponerse a la suspensión del recurso, para dar tiempo a que el Ayuntamiento culmine la tramitación de la modificación presupuestaria. Aceptar la supensión, aclararon, no implica que se desiste del procedimiento: «Se va a actuar con flexibilidad, pero desde el escrupuloso y estricto cumplimiento de la ley», señalaron fuentes de la representación del Estado a Europa Press.

Mano sobre mano

El acuerdo impedirá las peores consecuencias -la anulación de las cuentas, la intervención del Ayuntamiento y la nulidad de gastos hechos a lo largo de este año-, pero aprobar el presupuesto en déficit no ha salido gratis. De momento, el Ayuntamiento se quedará mano sobre mano «hasta el 8 o el 10 de junio», cuando calculó el alcalde que entrará en vigor la modificación presupuestaria aprobada el pasado 2 de mayo para requilibrar las cuentas. La admisión a trámite del recurso por el TSJA supone la suspensión cautelar del presupuesto y López admitió que no se podrá usar el remanente, ni el superávit, ni firmar el préstamo previsto. Sentados y a esperar.

Y hay cosas que corren prisa. Por ejemplo, el Ayuntamiento tiene que pagar antes del 14 de junio los 17 millones de euros de la sentencia del Calatrava, lo que deja un margen de días para adjudicar el préstamo con el que se hará frente al fallo judicial. Algo más de tiempo, un mes, tiene la Concejalía de Obras para publicar la licitación del cambio de luminarias de casi 4.000 farolas de la ciudad, si no quiere perder los 4 millones adelantados por el Estado.

Lo que no podrá decir el equipo de gobierno es que no estaban avisados. En enero, el interventor advirtió del desfase en las cuentas y recordó que Hacienda podía tomar medidas coercitivas si no se corregía antes de marzo. El Principado, en marzo, que es quien ostenta las competencias en el control financiero de las administraciones locales, reiteró que se debían cuadrar los números antes de autorizar la concertación del préstamo previsto en las cuentas, de casi 30 millones de euros. Entre medias, el Tribunal Supremo confirmó que el Ayuntamiento debía pagar 17 millones de euros largos más los intereses por el Calatrava, lo que obligaba a una modificación presupuestaria más. Cuando se hizo, el pasado 2 de mayo, ya era tarde. A Hacienda tan solo le consta el presupuesto aprobado inicialmente en déficit, por lo que acudió al Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Lo anunciado por el interventor.

Wenceslao López defendió ayer el equilibrio presupuestario, pero dijo que, en aquel momento, los tres socios de gobierno no se pusieron de acuerdo en dónde cortar y «no podíamos perder más tiempo en buscar solución a ese problema», que se dejó para más adelante. «Yo sabía que estaba ahí la sentencia del Calatrava, que iba a obligarnos a hacer una modificación y sabía que en esa modificación iba a ser más fácil introducir el equilibrio presupuestario», concluyó.

«Incapaces de gobernar»

Para el concejal del PP, Eduardo Rodríguez, el embrollo es la confirmación de que el «tripartito no está capacitado para gobernar». Recordó que su partido «ya había advertido de las nefastas consecuencias» de aprobar un presupuesto infringiendo la ley y presumir de ello y que se han visto confirmadas, con la paralización del municipio «medio año, dañando la imagen del Ayuntamiento con restricciones, limitaciones y retrasos». El popular, en cualquier caso, abogó por la flexibilidad y porque se facilite la suspensión temporal del procedimiento.

El portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, insistió en que «esto es lo que tiene jugar a desobedecer a Hacienda, una ciudad paralizada con cero inversiones este año». Pacho hizo responsable de la situación al alcalde y le recordó «que él mismo votó a favor de estos presupuestos ilegales».

La única defensa política vino de la portavoz de Somos Oviedo. Ana Taboada acusó al PP de utilizar las instituciones y sostuvo que los populares «han querido solucionar en Madrid lo que no ha podido ganar en Oviedo». Defendió que con el diseño de su presupuesto, el equipo de gobierno quería garantizar las políticas públicas y al mismo tiempo hacer frente a los «pufos» derivados de la gestión del PP, como el coste del Calatrava y acusó al PP de restringir la autonomía municipal.

La portavoz de IU, Cristina Pontón Pontón, reconoció ayer que el recurso entraba dentro de lo previsible y recordó que su grupo «en el pleno de aprobación, ya hizo una consideración al respecto para que se abordara de manera inmediata la modificacion», aunque no llegó a tiempo y agradeció la diligencia del alcalde en buscar solución al problema. Pero coincidió en que «no puede ser que los ayuntamientos tengamos dinero y que no se pueda invertir en mejores servicios o para generar empleo de calidad».