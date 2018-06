«El Principado se inhibe y no deja otro camino que los tribunales» Los abogados Manuel Herminio García Álvarez y Eduardo García Palicio, que han ganado las primeras sentencias al Ayuntamiento sobre viviendas turísticas. / M. ROJAS Los propietarios de pisos turísticos denuncian las trabas municipales a una actividad «legal» y amparada por el Principado CECILIA PÉREZ OVIEDO. Domingo, 24 junio 2018, 02:04

José Braña es propietario de nueve viviendas de uso turístico en Oviedo. Todas están dadas de alta en el registro del Principado. Todas cumplen con la legalidad pero el Ayuntamiento le ha denegado la autorización municipal a cuatro de ellas por estar ubicadas en un piso superior a la primera planta. Dos sentencias judiciales le han dado la razón a este propietario y está a la espera del fallo de las otras dos. «Llevo alquilando viviendas desde 2005. Es mi forma de vida y acudí a la vía judicial para seguir trabajando. Es un trabajo legal según la normativa del Principado de Asturias», argumenta.

Explica que el Ayuntamiento de Oviedo es el único que pone trabas a este tipo de actividad. «Trabajé en Benidorm donde en diez minutos se tramitaba la autorización para dar de alta una vivienda de uso turístico. Aquí para que me la den tengo que recurrir a los tribunales». La justicia, hasta el momento le ha dado la razón a esperas de conocer el fallo de los recursos presentados por el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Con todo, dice sentirse abandonado no solo por el Ayuntamiento ovetense, también por la administración regional. «El Principado se inhibe y deja a los ciudadanos en manos de los tribunales. No puede sacar una ley para luego abandonarnos», se lamenta. «Yo pago mis impuestos y cumplo con la ley. El Ayuntamiento no puede tapar el sol con una mano, hay que hablar con todos los agentes implicados», incide José Braña. «Oviedo es el único municipio que pone pegas, el resto dan facilidades». Pone como ejemplo Gijón, donde el único requisito que pide el Ayuntamiento es una comunicación medioambiental donde se registra que la actividad de la vivienda no afecta al mantenimiento del orden público ni a la seguridad del medio ambiente. «En Oviedo necesitas un máster en Urbanismo para obtener el permiso».

Sin embargo, Gijón encamina sus pasos a los del Ayuntamiento de Oviedo. La revisión de su Plan General de Ordenación endurecerá las normas para limitar los pisos turísticos. Una vez que entre en vigor la nueva normativa urbanística, a finales de este año o principios del próximo, se limitará los pisos turísticos a las primeras plantas de los edificios. Luego vendrán los pleitos.