El Principado libera los usos de los terrenos del antiguo hospital de El Cristo Vista del antiguo hospital en El Cristo. / PIÑA Fernando Lastra lamenta que el urbanismo sea «tan lento» y el PP advierte de que «ojalá no ocurra una desgracia» JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Viernes, 16 marzo 2018, 02:43

Los terrenos y edificios del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias cambiaron su naturaleza el 1 de enero, perdiendo su condición de bienes destinados a servicio público para pasar a ser patrimoniales. Así lo anunció ayer el consejero de Infraestructuras del Principado, Fernando Lastra, durante el Pleno de la Junta General tras la pregunta de la diputada del Partido Popular, María del Carmen Pérez García de la Mata.

«Los bienes del Principado pasaron a la condición de patrimoniales y los de la Tesorería General de la Seguridad Social se revirtieron. Queda activo en el ámbito HUCA-Buenavista de El Cristo el centro de transfusión y tejidos y la lavandería del área sanitaria IV», explicó Lastra.

Con este procedimiento administrativo el proceso de reordenación urbana del ámbito del antiguo hospital sigue su curso a la espera de la adjudicación definitiva del proyecto que, según Lastra, llevará a «mesa de contratación la primera semana de abril».

Antes, el equipo ganador del concurso internacional de ideas con 'Hucamp: La campa de todos' tendrá que presentar la documentación pertinente. Algo que espera Infraestructuras que se produzca el próximo lunes. Con la adjudicación del contrato, los arquitectos Tur, Delgado y Cortizo asumirán la responsabilidad de la revisión parcial del PGO y la redacción del plan especial que lo desarrolle.

Era lo previsto, también que los plazos se dilaten «por la complejidad del procedimiento a desarrollar» y por la participación de tres administraciones , el Ayuntamiento, el Principado y el Estado, con intereses y derechos sobre los terrenos. Lastra se defendió así y defendió el proceso participativo que desembocó en el concurso de ideas ante las críticas de su contraparte, Pérez de la Mata.

En la primera reunión de seguimiento, en octubre, las tres administraciones y los propios arquitectos se habían dado de plazo diez meses para redactar el plan especial. Entonces el propio consejero afirmó que comenzaba «la fase de planificación urbanística y ambiental propiamente dicha, la modificación del PGO y la elaboración de un plan especial». «Nos hemos dado un plazo de diez meses que se inicia desde hoy», declaró. Sin embargo, ayer lamentó que el urbanismo fuese «lento».

Pérez García de la Mata, por su parte, arremetió contra el proceso desde que se tomó la decisión de trasladar un complejo hospitalario con «8.000 trabajadores y 20.000 pacientes» sin pensar en «una solución para una mole pasto del abandono». La diputada conservadora puso de ejemplo que la lavandería, «tercermundista», mantiene su actividad en El Cristo en vez de haber sido trasladada a La Cadellada o «haber externalizado su servicio».

En su pregunta también instó a firmar un protocolo de actuación con la Tesorería de la Seguridad Social y censuró que fuese el titular de Infraestructuras quien le contestara en vez de la consejera de Hacienda. Lastra replicó que tras la mutación demanial -cambio de titularidad y afectación- los bienes de El Cristo, pese a ser de Patrimonio, recaen sobre Ordenación de Territorio.

Seguridad del ámbito

También arreció en sus críticas la diputada popular contra el gobierno de Oviedo. «Ese tripartito con que ustedes gobiernan, el de Taboada, que no sabe o no se molesta en saber. Solo se retroalimenta de ocurrencias», afirmó Pérez García de la Mata, que aventuró que el estado actual del ámbito, sin más usos que la citada lavandería y el centro de tejidos, se convertirá en una «fuente de problemas». «Solo se han dedicado a hacer concursinos de participación ciudadana, humo en los medios para ahuyentar a los vecinos, los verdaderos damnificados por su gestión», afirmó antes de temer por una «ocupación indebida» de algún edificio, accidentes o un problema de aparcamientos irregulares «cada vez que hay partido de fútbol». «Ojalá no ocurra ninguna desgracia y no haya un responsable por omisión», afirmó.