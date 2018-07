«Es un principio moral que la gente destine tiempo a ayudar a los demás» Luis Ordóñez, nuevo presidente del Rotary Club DE Oviedo / MARIO ROJAS Luis Ordóñez, presidente del Rotary Club de Oviedo: «Está muy bien acoger a los refugiados del buque 'Aquarius' pero no podemos dejar en un CIE a las personas que entran por Ceuta y Melilla» ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Lunes, 2 julio 2018, 01:48

Luis Ordóñez (Collanzo, Aller, 1964) conoció el Rotary Club de Oviedo gracias a los premios 'Protagonistas del mañana'. Sus alumnos del colegio San Ignacio participaron en esta iniciativa y poco a poco empezó a colaborar con esta entidad. Primero acudió de forma esporádica a las reuniones que cada martes se organizan en el hotel de la Reconquista y después se involucró de lleno en las iniciativas solidarias. Ahora, este allerano es el nuevo presidente. Compaginará estas tareas con las comisiones de formación de líderes e innovación académica que tienen en marcha los Jesuitas a nivel nacional.

-¿Qué le atrajo del Rotary?

-Su carácter social. Para mí es un principio moral que la gente dedique una parte de su tiempo a ayudar a los demás. Yo he estado durante un tiempo en un piso de acogida de bebés de la Fundación la Cruz de los Ángeles y soy socio de la organización Interculturas y Unicef.

-¿Cómo afronta esta etapa?

-Con muchos proyectos en mente. Dos de ellos ya están en marcha y otros serán nuevos.

-¿Cuáles le tocará concluir?

-El plan de Gafas solidarias y la colaboración con las monjas de las Pelayas.

-¿En qué consisten?

-El primero nos lo propuso el Colegio de Ópticos y lo estamos desarrollando en colaboración con la Fundación Padre Ángel. Nuestro objetivo es llevar gafas graduadas a Burundi, aunque el proceso va a ser largo. Primero tenemos que recoger las lentes y evaluar su estado. Después, un equipo de ópticos y optometristas viajarán hasta este país de África para analizar las vista de las personas que serán beneficiarias de esta ayuda, se prepararán los cristales y se enviarán.

-¿El segundo de estos proyectos es de ámbito regional?

-Queremos ayudar a Las Pelayas en su proyecto de clasificación del fondo de Silverio Cerra. No podemos olvidar todo el trabajo que han hecho para recuperar el patrimonio bibliográfico y documental.

-Para financiar estos proyectos organizan diversas actividades culturales durante todo el año.

-Eso es, y queremos llevar a cabo un recital con el Coro Joven de la Fundación Princesa de Asturias y la orquesta Orff del colegio San Ignacio. Además, el 14 de septiembre tendrá lugar en el Auditorio Príncipe Felipe un concierto con Jorge Muñiz y su esposa.

-Este año no organizado el premio 'Protagonistas del mañana' ...

-Nos cogió un poco el paso cambiado y quiero recuperarlo para el próximo año porque hay que implicar a la juventud en proyectos que les puedan impactar.

-¿Qué persona puede ser merecedora del premio 'Paul Harris'?

-No me atrevo a decirlo pero tenemos en mente a una investigadora de la Universidad de Oviedo y a una persona de reconocido prestigio en el mundo de la banca.

-¿Y de la Mujer Trabajadora?

-También hay candidatas pero tenemos que recabar información exhaustiva, estudiarla y decidirlo entre todos.

-¿Cuántos socios tiene el Rotary Club de Oviedo?

-Somos veinte. La mayor parte asistimos con regularidad a las reuniones que organizamos cada martes.

-¿Cuentan con muchas mujeres?

-En Oviedo no tenemos muchas y creo que se debe a que la labor que hacemos es más conocida en el mundo masculino. Para cambiar esta situación les estamos invitando a nuestras cenas y algunas se están uniendo.

-¿En el resto de clubes de Asturias hay más?

-Puede que sí y este año habrá dos mujeres al frente del Rotary Club de Gijón y Avilés.

-¿Són buenas las relaciones con el resto de entidades asturianas?

-De forma periódica tenemos reuniones y desarrollamos actividades conjuntas como el proyecto de Gafas Solidarias. Además, quiero organizar con ellos el premio 'Protagonistas del mañana' para tener más potencia.

-¿Compaginará bien sus tareas con las comisiones de formación de líderes e innovación académica?

-Soy una persona hiperactiva y no me cuesta. Muchas veces no se llega a todas las cosas porque no se sabe organizar bien el tiempo.

-¿Qué cualidades debe reunir hoy en día un líder?

-Que tenga unos principios morales sólidos, que sepa escuchar y motivar a los demás y debe de ser una persona empática, con vocación y transparente.

-Ponga un ejemplo de buen jefe.

-Los políticos no están en esta lista por desgracia, pero por ejemplo Carlos López Otín es un buen líder.

-¿Qué le parece que en Estados Unidos se estén separando a los niños inmigrantes de sus padres?

-Es un tema duro y creo que esta política de Donald Trump es equivocada. Estas familias salen de sus países de origen en busca de un futuro mejor y la única manera que tenemos de parar estos flujos migratorios es mejorar su calidad de vida allí.

-En Europa también tenemos un problema importante.

-Sí, pero los gobiernos no pueden hacer gestos de cara a la galería. Está muy bien acoger a los refugiados a bordo del buque 'Aquarius' pero no podemos dejar en un CIE a las personas que entran por Ceuta y Melilla. Se debe resolver este problema pero no podemos dejar que la gente se muera a las puertas de Europa.