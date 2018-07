La Audiencia prorroga la prisión provisional para los asesinos del pequeño Imran Fadila Chardoud y David Fuentes durante la vista en la que se revisó la prisión provisional el pasado 26 de junio. / PABLO LORENZANA David Fuentes y Fadila Chardoud pueden seguir en la cárcel hasta 14 y 10 años, respectivamente mientras se resuelve el recurso ante el Supremo CECILIA PÉREZ OVIEDO. L Jueves, 5 julio 2018, 02:46

La sección tercera de la Audiencia Provincial ha resuelto prorrogar la prisión provisional para los asesinos del pequeño Imran hasta la mitad de su condena. Esto es, hasta los 14 años para David Fuentes y los diez para Fadila Chardoud. Los dos están condenados por el asesinato a golpes de Imran, el bebé de 21 meses, hijo de Fadila, y por haber abandonado después su cuerpo en el interior de una maleta en el apeadero de tren de Vallobín en noviembre de 2014.

La prórroga de la prisión preventiva se contabiliza en base a la última sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias que condenó a David Fuentes a 28 años y cinco meses de prisión como autor material del crimen y a Fadila Chardoud, a 20 años y ocho meses como cómplice de asesinato. Ambos se acercaban a la fecha límite, cuatro años, de permanencia en prisión preventiva antes de que se dicte una sentencia firme, ya que están a la espera de que se resuelva el recurso presentado ante el Tribunal Supremo.

Los hechos David Fuentes y Fadila Chardoud acaban con la vida del hijo de esta a golpes y lo abandonan en una maleta. Los juicios Tanto la Audiencia Provincial como el TSJA los condenan como autor y cómplice del asesinato del pequeño. Prisión La Audiencia prorroga la prisión preventiva para los condenados hasta que se celebre el juicio en el Supremo.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicitó la prórroga atendiendo a que el Código Penal contempla esta posibilidad en el caso de que haya dictada una sentencia, aunque no sea firme, para delitos tan graves como el del asesinato a golpes del pequeño Imran. En este caso hay dos condenas, una de la Audiencia Provincial y otra del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Todo esto ha tenido en cuenta la Audiencia para prorrogar la prisión preventiva hasta que se resuelva el recurso. Además de sumar la gravedad de los delitos y las penas solicitadas tanto para David Fuentes como para Fadila Chardoud, lo que «determina una evolución de su presunción de inocencia hacia la culpabilidad», recoge que el veredicto, según explicaron fuentes cercanas al caso.

La sección tercera también consideró el riesgo de fuga de ambos acusados, en el caso de David Fuentes, pesaron, además, su conducta delictiva precedente, sus antecedentes penales.

Con todo, no solo queda pendiente por resolver el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo sino también la repetición del juicio por un delito de lesiones contra los condenados, que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló. Ello fue lo que rebajó, de momento y hasta que no se juzgue de nuevo, la condena a David Fuentes, al que la Audiencia pedía 33 años de cárcel. También a Fadila Chardoud, la madre del bebé, condenada a los mismos años pero cuya pena se vio aminorada no solo por la anulación del delito de lesiones sino también porque pasó de ser autora material de asesinato a cómplice. La decisión de la Audiencia de prorrogar la prisión provisional choca de frente con los argumentos que esgrimieron y defendieron las defensas de Fuentes y Chardoud. Para ellos pedían la libertad provisional en la vista celebrada el pasado 26 de junio.

Las defensas

a defensa de Fadila Chardoud se basó en presentarla como una mujer víctima de la violencia de David Fuentes. La letrada Belén González pidió la libertad para su defendida clamando poner fin a «cuatro años interminables de injusticia». Recalcó el «doble sufrimiento» padecido en prisión, tanto por el asesinato de su hijo como por «haber sobrevivido al maltrato» de su expareja. «Debemos de parar esta tortura de estar en prisión siendo inocente», pidió ante la magistrada de la sala. La letrada descartó el riesgo de fuga de su defendida debido al arraigo familiar de la condenada, ya que su hermana se ha trasladado de Málaga a Asturias para estar cerca de ella, y a la escasez de medios económicos para perpetrar esa huida.

Sobre la imposibilidad de fugarse también asentó sus argumentos el abogado de David Fuentes. Condenado a veintiocho años y cinco meses de prisión como autor material del asesinato del menor.

El letrado Fernando de Barutell insistió en que no se da ningún elemento para perpetuar el encarcelamiento de su defendido. No existe riesgo de fuga debido a que tiene una vida formalizada en Galicia junto a su familia. Además, argumentó que fue el propio Fuentes quien avisó a las fuerzas de seguridad del Estado para entregarse tras cometer el crimen, eso sí, varios días después y tras haber huido a León, por lo que entiende que alguien que se entregó «de manera voluntaria no se va a fugar ahora».

Ninguno de estos argumentos convencieron a la jueza y ambos condenados seguirán en prisión preventiva hasta que se resuelva el recurso ante el Tribunal Supremo por el caso del asesinato del pequeño Imran.