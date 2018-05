«No podemos consentir que un profesor humille, toque o bese a un estudiante»

Más de medio centenar de alumnos del Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner se manifestaron ayer ante las puertas del centro para pedir mejores condiciones y una «educación de calidad». Además denunciaron casos de acoso psicológico por parte de varios profesores y, aunque no quisieron explícitamente hablar de acoso sexual, en el manifiesto que leyeron al final de la concentración recogen de manera textual que en el centro se normalizan «relaciones tóxicas entre profesores y alumnos».

«No podemos consentir que un profesor insulte, humille, maltrate, toque o bese a una alumna o alumno», afirmaron en su alegato. «Se ha dado por parte de determinados profesores acoso psicológico porque esta es una educación individual en la que alumna y profesor estamos solos y el ataque es bastante fuerte. De otros temas no podemos hablar porque no tenemos nada en firme», explicó Estefanía Rodríguez, que junto con Xulián Suárez actuó de portavoz de sus compañeros. «Esto es algo que se ha repetido a lo largo de los años», añadió este último.

Ambos explicaron que los afectados pusieron en conocimiento de la dirección del centro que en el Conservatorio se estaban dando este tipo de conductas por parte de algunos profesores. Algo que, según su parecer, cayó en saco roto porque «no se ha tomado ninguna medida hasta el momento». Asimismo, avanzaron que los afectados estudian acudir a la Policía hoy mismo para interponer una denuncia por acoso porque es «algo conocido».

«Hay profesores que no saben dónde está la línea de lo permitido y lo que no lo está»

En este sentido, Suárez añadió que «compañeras de la asociación denunciaron varios casos de acoso en un consejo escolar y en varias reuniones pero no sabemos si se tomó alguna medida». Asimismo, quiso esperar a que se curse la denuncia ante las autoridades para concretar en qué se basa el «acoso» porque, afirmó, «somos conscientes a los problemas a los que se enfrentan las víctimas» al acudir a la Policía y denunciar. Dejó entrever, eso sí, que hay profesores que «no son conscientes dónde está la línea entre lo permitido y lo que no lo está» en clases de instrumento en las que docente y alumno están solos.

Explicaron a continuación, citando la última encuesta de la Federación Nacional de Estudiantes de Música, que más de la mitad de los alumnos de enseñanzas musicales «ha sufrido algún tipo de acoso durante sus estudios».

Fernando Agüería, director del Conservatorio Superior de Música, atendió a El COMERCIO pero declinó hacer cualquier tipo de valoración acerca de las acusaciones vertidas por la asociación estudiantil. «Está todo en regla y los protocolos se cumplen con corrección. Se actúa según la norma. Si hubiera algún caso, la dirección del centro y la consejería somos muy sensibles con estas problemáticas», explicó. La Consejería de Educación, de la que depende el centro, tampoco quiso hacer manifestaciones pese a que fue requerida en varias ocasiones por este medio.

Comentarios homófobos

Porque las acusaciones vertidas por los estudiantes no se quedan ahí. En el comunicado atacan también a varios docentes que, según su opinión, desatienden sus clases. «En nuestro centro algunos profesores no cumplen sus labores docentes. No imparten clase, hacen exámenes fuera de plazo y hacen comentarios inadecuados dentro de las aulas». Indicaron a continuación que se «hacen comentarios inadecuados dentro de las aulas: comentarios racistas machistas, tránsfobos y homófobos». Con respecto a este particular los portavoces afirmaron que varios profesores se extralimitan vertiendo manifestaciones de índole «política que nada tiene que ver con la asignatura que imparten».

Por otro lado, fuentes cercanas a profesores del centro, que tampoco quisieron valorar las críticas, mostraron malestar por las acusaciones de los estudiantes. Sin mediar una denuncia previa ante los supuestos acosos, creen que se ha puesto en solfa de manera gratuita la profesionalidad y honorabilidad de la plantilla del Conservatorio.