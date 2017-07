El proyecto de la Ronda Norte «está desfasado» Wenceslao López. / MARIO ROJAS Para Wenceslao López, la infraestructura que demanda Foro «no es la solución» y prioriza la conexión de los barrios de la zona oeste con la A-63 J. C. A. oviedo. Viernes, 7 julio 2017, 02:01

El alcalde de Oviedo Wenceslao López se fajó verbalmente ayer con Cristina Coto. La presidenta de Foro Asturias, había pedido el día anterior al alcalde que «rectificara» y volviese a apoyar la Ronda Norte como en 2015 cuando «sostuvo literalmente» la necesidad de esta infraestructura.

«Cristina Coto está errada en el puro sentido de la palabra: cometió un error», dijo López, antes de referirse al programa electoral del PSOE para las elecciones de 2015 «en el que de forma expresa se está en contra del diseño actual» previsto para la Ronda Norte. «Ahí figura de forma expresa nuestra oposición al diseño porque consideramos que es muy agresivo y además está fuera de lugar».

«Me parece muy bien que ellos tengan esa pasión por lo que en su día defendió su jefe de filas -el exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos-, pero bueno, lamento decir que tanto ella como Cascos, hoy en día, en este siglo XXI, están confundidos, Oviedo no es lo que era y por lo tanto lo que a lo mejor en su día fue solución ya no lo es».

Lo cierto es que Foro ha arrancado 500.000 euros de los Presupuestos Generales del Estado para que Fomento redacte el proyecto en seis meses. Para el alcalde, «Foro en Oviedo no pinta nada a nivel municipal. A ningún gobierno se le puede ocurrir hacer una obra así en contra de un municipio. Cristina Coto está nuevamente equivocada», remató antes de explicar que lo que el equipo de gobierno considera «urgentísmo» es una conexión de los barrios de Las Campas, La Florida, Vallobín, y La Argañosa con la A-63. «En estos momentos hay que ser realistas y no empecinarse en viejos proyectos que no corresponden al Oviedo actual», remató.