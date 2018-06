El PSOE pide a Somos que se «tranquilice» con los terrenos de La Vega Los terrenos de la fábrica de armas de La Vega. / MARIO ROJAS Tanto los socialistas como IU quieren esperar al nombramiento del nuevo ministro de Defensa para solicitar una reunión ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Martes, 5 junio 2018, 04:10

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Rivas, pidió ayer «tranquilidad» a la líder de Somos, Ana Taboada, que propuso el domingo solicitar una reunión con el futuro ministro de Defensa para hablar de los terrenos de la fábrica de armas de La Vega.

La petición no ha sentado nada bien a sus socios de gobierno. Tanto el PSOE como IU le pidieron ayer calma: «Aún no hay un ministro designado para este área de gobierno y las cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana», argumentó Rivas.

Un parecer similar mostró Cristina Pontón. La portavoz de IU calificó el futuro de estos terrenos como «fundamental», pero pidió aprovechar el tiempo. «Aún no hay una persona asignada para enviar una carta y poder remitirle la petición», apuntó a lo que añadió el concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, que estos terrenos deben «volver a ser de Oviedo».

A pesar de que este tema es de vital importancia, la edil de IU señaló que hay asuntos «más» importantes que tratar. Entre ellos, la eliminación de leyes impulsadas por el exministro Cristóbal Montoro, que impiden usar todo el dinero recaudado y la contratación de más personal: «Es imprescindible que tengamos funcionarios para gestionar por ejemplo este tema».

Por otro lado, Rivas recordó que la negociación sobre estos terrenos la lidera el alcalde, Wenceslao López, y alabó su buen trabajo. Destacó, además, que este proceso se debe hacer «muy bien» porque «no podemos perder esta oportunidad». «Debemos trabajar con serenidad, lealtad y rigor, ahora no corremos el riesgo de que el proceso se paralice porque el año que viene no va a ver elecciones», explicó.

Las negociaciones sobre el futuro de La Vega están a la espera de que el Ministerio de Defensa conteste al protocolo elaborado por los funcionarios locales.