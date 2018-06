«No se puede legislar si luego no se puede llevar a cabo» Sonia Puente, decana del Colegio de Arquitectos, entiende la postura municipal ante la falta de personal en el área de Urbanismo J. C. A. OVIEDO. Jueves, 28 junio 2018, 03:43

La decana del Colegio de Arquitectos de Asturias, Sonia Puente, afirmó ayer que desde la institución no entran a valorar las decisiones políticas del Ayuntamiento. Sin embargo, «lo que sí es cierto -dijo- es que tiene menos personal si comparamos Oviedo con Gijón porque son dos ciudades que tramitan expedientes muy parecidos», afirmó antes de explicar que la villa de Jovellanos cuenta con doce arquitectos en plantilla mientras que la capital dispone de seis. «Si a eso le sumas la carga del día a día, el problema evidente que está teniendo con las licencias y la revisión del Plan General, no dan abasto», recalcó Puente, asumiendo de esta manera la tesis argüida por el área municipal para desistir de hacerse cargo de controlar los informes de evaluación de edificios.

«Aquí cada uno tiene su responsabilidad. Las comunidades de vecinos tienen que cumplir la ley y las administraciones tienen que hacer que se cumpla», agregó la decana que explicó que desde el Colegio de Arquitectos tan solo pueden informar al ciudadano en qué consiste el IEE. «Esto es algo que tienen que sentarse a resolver -Ayuntamiento y Principado-, poco podemos hacer nosotros», añadió antes de afirmar que en una situación tal, «no se puede legislar si luego no se puede llevar a cabo».

El Grupo Municipal de Ciudadanos, por su parte, no comparte la tesis de los jurídicos municipales. Tampoco el argumento político de que el Consistorio no cuenta con recursos humanos y materiales para afrontar la ejecución de los expedientes de la evaluación de edificios. Luis Pacho, portavoz naranja en el Ayuntamiento, recordó ayer al gobierno tiene en sus manos convocar las plazas de arquitectos técnicos contenidas en las Ofertas Públicas de Empleo de los dos últimos años. En opinión de Pacho, «el tripartito ha sido incapaz de solucionar el grave atasco de licencias y no puede escudarse ahora en un problema de competencias para acometer la necesaria revisión de los edificios de más de cincuenta años». Asimismo, explicó que «la prioridad del tripartito no es solucionar problemas como éste sino favorecer su concejalía estrella, la de Participación Ciudadana, en la que este mismo gobierno no ha tenido ningún problema para contratar arquitectos y aparejadores cuando ha querido, así como desarrollar planes de empleo específicos para este área».