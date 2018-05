«Queda demostrada la gestión oscurantista del Partido Popular»

Para el PSOE, partido que inició el procedimiento con la denuncia en 2009, la sentencia habla como un libro abierto, pese a que exonera a los tres encausados. El trasfondo político y los hechos probados pesan más para Ana Rivas que la culpabilidad material de Mortera. «La sentencia no pone en duda en ningún momento los hechos que denunciamos», explicó la portavoz socialista. «La Fiscalía entiende también esa gestión oscura pero como se dice en la sentencia, las irregularidades no siempre tienen responsabilidad penal», añadió antes de cargar contra los gestores políticos del polígono de Olloniego. «No tiene desperdicio leer el fallo porque habla muy bien de cómo gestionaba el Partido Popular los servicios del Ayuntamiento. Era una gestión oscurantista, irregular y donde una mano no sabía lo que hacía la otra. Siempre hemos denunciado esto», concluyó.

Somos, por su parte, cargó contra «la Asturias post fondos mineros, un territorio lleno de polígonos fantasmas», explicaron fuentes de la candidatura de unidad popular. Un lugar donde «los negocios se han hecho intermediando, recogiendo con una mano equipamientos subvencionados con fondos públicos y revendiendo más caro a otras manos privadas», añadieron antes de referirse a la gestión municipal. «Resulta que no hay responsables, que todo el mundo pasaba por allí y son los técnicos los que dirigían las decisiones a tomar», indicaron.

«Es estomagante que en este país no seamos capaces ni de descubrir a los responsables de Asturias, ni de encontrar tan siquiera a Rajoy», sentenciaron.

A Luis Pacho, de Ciudadanos, la no personación del Ayuntamiento le «llama la atención». «Los que venían a levantar alfombras no están personados en la causa», afirmó. Todos los preguntados mostraron «respeto por las decisiones judiciales».