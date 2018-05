Quince asociaciones de vecinos estudian presentarse a las elecciones locales Insatisfechos con gobierno y oposición, los residentes defienden que tienen «ideas muy buenas» para que «Oviedo funcione» D. LUMBRERAS OVIEDO. Martes, 29 mayo 2018, 04:15

Aprovechando el calor del Café Ópera, y con el ruido de la moción de censura al Gobierno central de fondo, un grupo de líderes vecinales del centro de la ciudad aprovechó la tertulia de la Asociación de Amigos de Vetusta, Lancia y Pilares para realizar un anuncio. Están «en conversaciones» para «si Dios quiere, dar un paso adelante» lanzar una plataforma electoral para concurrir a los comicios locales de 2019.

«Podrían ser quince asociaciones», adelantó la presidenta de la de El Fontán y vicepresidenta del distrito 1 (el centro), Ana Balbín. Se trataría de entidades independientes, es decir, que no forman parte de ninguna de las dos grandes agrupaciones: la FAVO (Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo) y Fegea (Federación General de Asociaciones de Asturias). Estos dos organismos suelen ser vinculados con el PSOE y con el PP, respectivamente, si bien sus dirigentes aseguran que hay miembros de todos los partidos políticos, o sin afiliación alguna.

La plataforma nace para canalizar un descontento de estas asociaciones porque, según Miguel Clemente, presidente de Afectados por la Movida, «va siendo hora de que las tertulias salgan a la calle sin ningún pudor». «Tenemos ideas muy buenas y quizá nos atrevamos a dar un paso adelante», añadió, sin llegar a desarrollar el programa con el que concurrirían a las elecciones. Balbín llamó a la «prudencia» ante algo «muy complejo», pero matizó que es un proyecto «en una situación muy embrionaria» cuyo fin es «que Oviedo funcione».

Clemente criticó tanto a los partidos del gobierno (Somos, PSOE e IU) como a los que están fuera de él (PP y Ciudadanos). A juicio del dirigente vecinal, «los gobernantes son nuestros empleados, pero su valía no se demuestra. Que un concejal no te reciba en un año es una vergüenza. Llevamos un año y pico esperando por la edil de Obras, la señorita Ana Rivas». «Nos desprecian» en las sesiones del consejo de distrito número 1, denunció, criticando además que «se gastan millones» en los presupuestos participativos (concretamente tres entre 2018 y 2019), para proyectos que no se ejecutan.

El líder de Afectados por la Movida también censuró a PP y Ciudadanos: «Ante hechos muy graves en la ciudad, no hicieron nada y ni siquiera aportaron ideas. Desde la oposición se podría hacer mucho más, tienen mucho poder y no lo utilizan. No sé si están más pendientes de hacer una lista». «Nos convocan a reuniones, pero de ahí no pasan», lamentó.

José María Navia-Osorio, presidente de Amigos de Vetusta, saludó el anuncio como una «buena noticia». Ahora, para constituirse como agrupación de electores y poder presentarse a las elecciones, las asociaciones deben confeccionar una lista para los 27 concejales posibles y reunir, como aval, la firma de 3.000 censados en Oviedo.