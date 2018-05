La ratio de agentes por habitante de Oviedo es peor que en ciudades similares Dos agentes colocan vallas para cortar el tráfico y permitir el paso de la procesión del Cautivo. / ÁLEX PIÑA Policías de toda España reclaman la convocatoria de plazas a los Ayuntamientos y piden previsión ante la lentitud de las incorporaciones DANIEL LUMBRERAS Domingo, 27 mayo 2018, 03:09

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) recomienda que haya 1,8 policías por cada mil habitantes. Oviedo, con 1,18 (tiene 266 policías para 220.000 habitantes, según los últimos datos disponibles), presenta una tasa peor que otras capitales de provincia de tamaño similar: de menor a mayor población, Pamplona (197.000 habitantes) está en 2,07; Santa Cruz de Tenerife, en 1,64; Granada, en 2,13; A Coruña, en 1,46, y Vitoria (247.000 habitantes), en 1,48.

Las ratios, indica Miguel Ángel Alonso, secretario general de la Plataforma Social de Policías Locales, «no se cumplen. Llevamos mucho tiempo detrás de ello, cerca de 15 años. Hay unas policías envejecidas y la ratio se pierde». A ellos se une que muchos trabajadores se acogerán a la posibilidad de retirarse a los 59: «En Madrid, estamos hablando de 1.500 policías que se puedan marchar, de unos 6.200 de plantilla». La proporción actual ya es alarmante (0,2 policías por cada mil habitantes, en una población de más de 3 millones), aunque él vaticina que «en las ciudades medianas como Oviedo se va a notar bastante».

Tanto Alonso como los demás líderes sindicales consultados coinciden en reclamar a los ayuntamientos un esfuerzo mayor a la hora de convocar plazas y, sobre todo, que lo hagan rápido. Señalan que la incorporación de los nuevos agentes es un proceso lento, pues hay que resolver, con todos sus trámites administrativos, una oposición, más nueve meses de formación teórica y prácticas.

«Los Ayuntamientos cada día ponen excusas y no apuestan por la creación de plazas. En diez años hemos perdido 150 efectivos», apunta el secretario general de la Unión de Sindicatos de Policía Local y Bomberos de España, José Navarro. Denuncia, además, que las ratios no tienen en cuenta la población no fija. En Granada, donde trabaja, entre la Universidad y el turismo la población se duplica: «Estaríamos a 0,7 policías por mil habitantes».

En esta situación, las patrullas de la policía de proximidad se ven «cada día más carentes», afirma Navarro. Comparte la idea de que en Oviedo es complicado implantarla con tal escasez de efectivos. También se ven con «falta de personal» para atender este servicio en Pamplona, expone Sergio Uría, delegado de UGT en la Policía Local: «Se asumen tareas que antes no se asumían y eso va en detrimento del servicio en la calle». Una situación similar se vive en A Coruña, coincide el delegado de CSIF en dicho Ayuntamiento, Manuel Aceña: «Hay policía de proximidad pero de forma muy escasa». Concede que «si no se puede desplegar como antiguamente las parejas por los barrios, a lo mejor hay que darles más movilidad».

No hay policía de barrio en Tenerife, aunque el delegado de CSIF en el Consistorio, José Illada, considera que el principal problema, además de la falta de personal es «de gestión» y «no puedes tener policía de proximidad y ordinaria en el mismo sitio, porque entonces sí habrá un problema de falta de efectivos».