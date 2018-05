Readmiten a un docente del centro suspendido por una denuncia falsa Juan Antonio Méndez. / M. ROJAS Se le acusó de proferir comentarios ofensivos a sus alumnas y una sentencia del Contencioso acaba de exculparle CECILIA PÉREZ OVIEDO. Martes, 29 mayo 2018, 04:15

La Consejería de Educación y Cultura está obligada a readmitir a un profesor del Conservatorio Superior de Música de Oviedo al que suspendió de empleo y sueldo durante ocho meses después de que fuese denunciado por utilizar expresiones inadecuadas y ofensivas hacia sus alumnos.

La denuncia derivó en una inspección educativa que el propio profesor acabó llevando ante los tribunales por lo que consideró un claro caso de «acoso laboral» ante la falsedad de las acusaciones, según explicó el afectado, Juan Antonio Méndez Varas. El Juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo estimó el recurso interpuesto por el docente y anuló la sanción interpuesta.

Los hechos se remontan al curso 2014-2015 cuando Juan Antonio Méndez Varas empezó a «notar cosas extrañas hacia mí y más profesores» por parte del equipo directivo del Conservatorio. «No nos reconocían una serie de derechos laborales, tampoco nuestra titulación y daban nuestras asignaturas a amiguetes de la cúpula directiva, al principio se hizo de forma sutil pero luego pasaron a hacerse de forma descarada».

Un «descaro» que derivó en una serie de «falsas acusaciones orquestadas por el equipo directivo y por la Comisión de Género del Conservatorio contra este profesor de Composición», según el docente.

Fue en 2015 cuando recibió una llamada de la Inspección Educativa de la Consejería de Educación en la que le trasladó la existencia de un listado de firmas que apoyaba las quejas de varias alumnas que lo acusaban de insultarlas en clase con expresiones como «feminazis», «gilipollas» o «fracasadas».

«Me presentaron un listado de ochenta alumnos, de los cuales solo diez eran míos. Hablé con ellos, les expuse el tema y me comentaron que esas quejas no eran para mí sino para otro profesor». Ante esta situación, denunció los hechos ante el Contencioso- Administrativo.

«Testimonios equívocos»

Durante la vista oral, celebrada el pasado mes de abril, se tomó declaración a los alumnos implicados. Aseguraron que «todo era falso», según explicó el docente. La sentencia concluye que «lo equívoco de tales testimonios» genera «elementos de duda en la efectiva comisión de los hechos de imputación que no permiten mantener la sanción» hacia el profesor.

«Yo no puedo explicar por qué han actuado así contra mí, no sé si es por envidia o por qué», se lamentó. Tras la sentencia, el profesor debe ser readmitido y volverá en breve a dar clases, pero en esta ocasión en el Conservatorio de Música de Gijón. «Al ser profesor interino este curso me habían asignado allí», explicó. Además aseguró que emprenderá acciones legales contra el inspector que le abrió expediente.