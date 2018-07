Rebajan la pena a la madre acusada de maltratar a su hijo de diez años Fiscalía pide ahora para la mujer dos meses de trabajos en beneficio a la comunidad y la prohibición de acercarse a su hijo durante seis meses C. P. OVIEDO. Miércoles, 4 julio 2018, 02:57

La Fiscalía del Principado de Asturias ha rebajado la pena solicitada para la madre acusada de maltratar a su hijo de 10 años. Ayer se celebró el juicio, en el Penal número 4. Durante la vista oral, el Ministerio Fiscal modificó su escrito de acusación por lo que la mujer se enfrenta ahora a dos meses de trabajos en beneficio de la comunidad por dos delitos de maltrato físico hacia el menor y una pena de seis meses de alejamiento del niño, que en el momento de los hechos contaba con diez años.

En su escrito de calificación provisional la pena era mucho mayor, Fiscalía le pedía dos años de prisión por tres delitos de maltrato físico y la prohibición de acercarse y comunicarse con el menor durante seis años. Durante el transcurso del juicio, el Ministerio Público acabó modificando su petición inicial y retiró una de las acusaciones.

Según informaron fuentes de la Fiscalía del Principado de Asturias, la pena para la acusada queda así: «Por cada uno de los dos delitos restantes imputados una pena de 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad, privación de tenencia y porte de armas durante un año y un día y seis meses de alejamiento y prohibición de comunicación».

Lo que no varió por parte de la Fiscalía fue la descripción de los hechos que llevaron a la acusada ante los tribunales. Sostiene que en diversas ocasiones, desde al menos las Navidades de 2015, reaccionó de forma violenta cuando consideraba que su hijo, de 10 años, no hacía «lo que ella quería o no se comportaba de la forma a la que a ella le parecía correcta», según consta en la calificación provisional.

Así, según el relato fiscal, en las Navidades de 2015, cuando el menor se encontraba en casa de su abuela, la acusada «comenzó a propinarle patadas cuando se cayó al suelo en la cocina».

En otra ocasión, en el verano de 2016, como el menor no se quería poner el pijama para ir a la cama, la acusada reaccionó «de forma violenta, corriendo el niño hacia su habitación, y, tras seguirle, le alcanzó y le cogió fuertemente por el cuello», continúa el escrito fiscal.

Ante los gritos proferidos por el niño, su padre y marido de la acusada salió en su ayuda y su intervención puso fin a la agresión.

La Fiscalía añade otro episodio ocurrido durante el curso escolar 2016-2017, cuando la acusada volvía al domicilio familiar con el niño de la casa de un amigo y le propinó en el ascensor un golpe en la cara «que provocó que sangrara por la nariz y la boca».

El juicio, que ha quedado visto para sentencia, se celebró después de que, el pasado mes de enero, se decidiera suspender la vista prevista inicialmente en la Audiencia Provincial, donde estaba señalada en un primer momento, al ser el juzgado de lo Penal el órgano competente para su enjuiciamiento.