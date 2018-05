La recaudación por multas de tráfico cayó a la mitad y se quedó en 2,5 millones en 2017 La caja del radar de la avenida de Santander estuvo inactiva, al igual que el resto, durante dos meses del año pasado tras una sentencia del juzgado del Contencioso. / ALEX PIÑA La inactividad de los radares durante dos meses, la prescripción de cientos de multas y la bajada de sanciones de los 'foto-rojo' son las principales causas ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Martes, 15 mayo 2018, 03:39

La recaudación del Ayuntamiento de Oviedo por las multas ha caído a la mitad en un año. De los 4,4 millones de euros cobrados en 2016 pasó a 2,5 millones el pasado año, tal y como recoge la memoria de la Policía Local, presentada ayer por el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández.

Esta diminución se debe fundamentalmente a tres motivos: los radares se apagaron durante dos meses; prescribieron cientos de multas al no haberse notificado en plazo; y los conductores ya han aprendido el efecto de los 'foto-rojo' y su situación, por lo que cada vez 'cazan' menos infractores.

«Hubo una caída del número de multas que coincide con el periodo en el que el radar estuvo apagado por las sentencias». De esta manera, el edil justificó el descenso de la recaudación. El cinemómetro móvil se puede encontrar en cualquiera de las seis cajas distribuidas por la ciudad, y el juzgado de lo Contencioso-Administrativo puso en duda las validaciones de tales cabinas, lo que abocó a inactivar el radar entre octubre y diciembre. Y aquí están los datos: en 2017 1.687 conductores recibieron una multa por exceso de velocidad al pasar delante de un radar frente a los 3.778 del pasado año. Ello explica parte del descenso de la recaudación, pero solo es una de las causas. Hay más.

El Ayuntamiento dejó de percibir 359.000 euros por no notificar en plazo cientos de multas al originarse un problema en la adjudicación del contrato de servicios postales, que fue recurrido por Correos y Telégrafos, tiempo en el que las multas, podría decirse, estuvieron en el limbo.

El tercer motivo reside en el control de los conductores, que conocen muy bien el funcionamiento de los 'foto-rojo' y levantan el pie del acelerador cuando ven un semáforo en ámbar.

Y también habría un cuarto motivo: descendió el número de coches que circuló por calles peatonales, de 7.317 a 6.704, si bien este fue el principal motivo de multa ante el volante, reconoció el concejal de Seguridad Ciudadana.

La memoria no solo recoge el número de multas de 2017. La Policía Local hace mucho más. Por ejemplo, interviene cada vez que hay un accidente y el año pasado se contabilizaron 1.956 que causaron «553 heridos leves, 21 graves y una persona fallecida» . Además, se registraron 104 alcoholemias administrativas y se detuvieron a 22 personas por consumo de drogas.

El servicio de grúa sigue la tónica del descenso. Cerca de 4.570 vehículos fueron arrastrados mientras que en 2016 esta cifra alcanzó los 5.525.

Tráfico a un lado, la Policía Local sumó «1.204 intervenciones en materia de Seguridad Ciudadana» en general. Uno de los temas más debatidos en los últimos meses ha sido el botellón. El consumo de alcohol en la vía pública fue masivo durante la celebración del Carnaval o San Mateo y los vecinos junto a los hosteleros reclamaron más presencial policial en el Oviedo Antiguo. Ayer, sin embargo, el edil de Seguridad Ciudadana no pudo precisar cuántas actas se levantaron por el botellón al no poseer el dato completo. Lo mismo pasó con el número de grafiteros pillados in fraganti: Fernández proporcionó otro dato global: hubo 254 intervenciones dentro de la categoría «basuras, fachadas y pintadas».

Por otro lado, los agentes de la Policía Judicial siguieron y controlaron 315 órdenes de alejamiento por violencia de género y 23 personas fueron detenidas después de agredir a sus parejas. Además, hubo ocho intervenciones por infringir órdenes de alejamiento, concluyó el edil de Seguridad.