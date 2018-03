Las reclamaciones en la Oficina de Consumo de Oviedo subieron un 3,4% en 2017, hasta las 706

Los ovetenses fueron más a quejarse a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de la calle San Pedro Mestallón el año pasado. En concreto, presentaron 706 reclamaciones, frente a las 683 de 2016, lo que supone un incremento del 3,4%.

En la presentación de la memoria del servicio, la asesora jurídica, María José Blanco, informó de que 589 de las quejas (el 83,4%) ya se han resuelto, con 161 avenencias y 49 traslados a otros organismos; por ejemplo, escritos sobre médicos a la Consejería o de compras en Intu Asturias a Siero. También hubo 379 archivos porque no hay pruebas o no hay nada que reprochar: «La falta de educación no es una infracción». 117 continúan procesándose. El sector con más protestas fue el de telefonía y televisión (176), seguido de lejos por los talleres de vehículos (48). Cuando más quejas se recibieron fue en Navidades y en Semana Santa.

La concejala de Consumo, Mercedes González, celebró también el incremento del personal hasta los seis miembros, lo que ha permitido reducir el tiempo medio de resolución de los expedientes a dos meses. «Cuando llegué había una funcionaria al borde del ataque de nervios», recordó.