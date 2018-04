Los redactores entregarán el proyecto de las obras en junio Uno de los objetivos del proyecto es reducir la contaminación al lado de San Julián de los Prados. / A. PIÑA El Ayuntamiento confía en licitar la primera fase de los trabajos del bulevar de Santullano después del verano G. D. -R. OVIEDO. Domingo, 22 abril 2018, 01:37

Las conversaciones y las reuniones entre los técnicos redactores del proyecto y los municipales son constantes y fluidas. Los primeros necesitan de los segundos orientación sobre servicios y afecciones para desarrollar el proyecto de obras que, confirmó el concejal de Urbanismo, se entregará en junio. Si no hay retrasos imprevistos, la licitación del contrato de las obras de la primera fase se producirá tras el verano.

Lo cierto es que aún no se sabe cuál será la primera parte de la antigua autopista en transformarse. Si el Principado no cede sus suelos junto a La Monxina, será el tramo central entre Ángel Cañedo y el puente de Rubín el que entre en obras. En realidad, casi hasta resultaría más sencillo. En el arranque del bulevar de Santullano, además de los problemas de propiedad del suelo con el Principado, se juntan varias infraestructuras complejas cuyo desvío costaría mucho dinero. De una lado, corre una infraestructura fundamental del saneamiento de la ciudad: el colector Sur y su sistema de aliviaderos, que fueron inaugurados en 2003 por la entonces ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez.

No se trata de una tubería cualquiera. Su construcción supuso una inversión de más de 23 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos. Se trata de una conducción rectangular, que permite la separación de las aguas residuales de las procedentes de las escorrentías de los arroyos gracias a una doble conducción. Por un lado, las aguas procedentes de los arroyos Rayo, Palais y Cerdeño se canalizan hasta el río Nora mediante una tubería de casi tres kilómetros de longitud, mientras que las aguas residuales procedentes Ventanielles, Colloto, Fozaneldi y gran parte de la zona centro discurren hasta la depuradora de Villapérez a través de una conducción, también rectangular, de unos 2.300 metros de longitud. Las obras obligaría a rebajar su cota varios metros, según fuentes municipales, con un coste elevado, pero aún por precisar.

Desviar un colector no es una obra barata, tampoco enterrar un tendido eléctrico. Del lado norte, del de La Monxina, aún queda en pie una torre de alta tensión y el tendido cruza sobre la autopista. La línea quedó allí pese a la intención municipal de que el Principado asumiese el soterramiento durante las obras de los enlaces del Hospital en 2010. «Dicha torre debería haber sido retirada junto con la obra de los accesos», según un informe municipal, no se hizo y «es técnicamente imposible si no se continúa con el soterramiento de la línea» al otro lado de la antigua autopista hasta Cerdeño. Otra millonada.