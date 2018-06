IU replica que renovó el seguro privado para «no dejar sin cobertura» a la plantilla Justifica así la firma del nuevo contrato pese a su defensa de la sanidad pública y acusa a Somos de no respaldarlo por fines electoristas S. N. OVIEDO. Lunes, 4 junio 2018, 01:21

La renovación del seguro médico privado para parte de la plantilla municipal -280 funcionarios que entraron en la casa antes de abril de 1993 así como sus familiares, en total 1.200 personas- no solo ha levantado críticas por parte de la Plataforma de Defensa de la Salud y Sanidad Pública de Asturias, sino que también ha creado un enfrentamiento entre los socios de gobierno. Izquierda Unida quiso aclarar ayer que votó a favor de esa nueva adjudicación con el PSOE «como un mal menor» ante la imposibilidad de llegar a tiempo para transferir a estos trabajadores a la Tesorería General de la Seguridad Social y por tanto, para «no dejar sin cobertura sanitaria a trabajadores municipales, tanto a los que no están recibiendo ningún tratamiento, como aquellos que están en plenos procesos sanitarios de vital importancia».

La coalición, a través de una nota de prensa, recordó que fue su grupo quien planteó en 2016 le extinción de esta póliza ante su apuesta por lo público, que cuesta un millón de euros a las arcas municipales, y que entonces «el asunto quedó encima de la mesa ante el silencio de algunos concejales». En 2018 se abordó de nuevo el tema cuando ya estaban redactados los nuevos pliegos por un periodo de dos años y otros dos de prórroga y los tres socios apostaron por cancelar esta asistencia privada. Sin embargo, la decisión «lamentablemente para esta fuerza política, llegó con retraso según los informes técnicos» y no daba tiempo al traspaso. Por tanto, se decidió licitar el nuevo contrato por un año. Según continúa IU, la negativa entonces del concejal de Economía, Rubén Rosón, de firmar dicho contrato obligó al alcalde, Wenceslao López, «en un ejercicio de responsabilidad» a quitarle las competencias para no dejar a los funcionarios sin cobertura. Ante esta situación, IU pidió a Somos ayer «mayor seriedad, responsabilidad y rigor» y que «las urgencias electoralistas no nos hagan cometer equivocaciones».