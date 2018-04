El responsable de licencias dice que Reinares hizo el seguimiento de Olloniego Piña Aunque Mortera era el edil encargado del área de Urbanismo en aquel momento, todos los testigos han coincidido en que no trataron en ningún momento con él sobre las parcelas del polígono de Olloniego EFE Viernes, 20 abril 2018, 14:01

La responsable de Licencias del Ayuntamiento de Oviedo ha negado hoy que su departamento conociese las condiciones de venta de las parcelas del polígono de Olloniego, así como haber recibido instrucciones de hacer un seguimiento de las mismas, y ha señalado que fue el ex edil popular Jaime Reinares quien hizo un seguimiento «intenso» de las obras y quien «daba órdenes».

Durante su testifical, en la vista en la que el ex edil Alberto Mortera y dos técnicos municipales se enfrentan a una pena de siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación, ha reconocido haber recibido instrucciones del propio Reinares para «despachar rápido las licencias».

Aunque Mortera era el edil encargado del área de Urbanismo en aquel momento, todos los testigos han coincidido en que no trataron en ningún momento con él sobre las parcelas del polígono de Olloniego.

Reinares, que ha sido el primero de los testigos en declarar, fue edil del PP en el Ayuntamiento de Oviedo entre 1987 y 2015, y en la fecha de los hechos enjuiciados formaba parte del consejo de Administración de Gesuosa, la empresa que redactó las condiciones de venta que debían cumplir los adjudicatarios de las parcelas de Olloniego.

Tras la disolución de Gesuosa, la competencia del proyecto de esta parcela pasó a la sección de Patrimonio, a la que fueron enviados los expedientes en los que aparecían todas las condiciones, aunque sin dar indicaciones especiales, ha apuntado Reinares.

Respecto al control de las cláusulas firmadas, el ex edil popular ha explicado que su competencia no era analizar a fondo su cumplimiento, y que sólo se interesó «por lo grueso», si estaban iniciadas o no, en cuyo caso daba la orden de enviar un requerimiento a la misma para que cumpliesen con lo acordado.

Sobre este asunto, ha incidido en que el resto de comprobaciones no le competían y que desconoce quién era el encargado de realizar el control de cumplimiento de las cláusulas.

Asimismo, ha declarado que no tuvo constancia de que el proyecto inicial contemplase una nave y que finalmente fuesen 17 las construidas, ya que su labor en este asunto era meramente política, sin entrar en profundidad en cada expediente.

A pesar de que el Ministerio Público sostiene que se adjudicaron las parcelas en condiciones ventajosas, Reinares ha asegurado que no conocía a los adjudicatarios, ya que no le interesaba y para él «eran sólo números», y ha negado tener una relación de amistad con el propietario de Urvisa, una de las beneficiadas.

Sin embargo, la responsable de Licencias, en la posterior testifical, ha definido la relación de Reinares y el administrador de Urvisa de «amistad» y ha asegurado que éste realizó labores de seguimiento «intensas» y dio órdenes sobre esas parcelas.

En este sentido, ha defendido que el área de Licencias nunca tuvo conocimiento de las condiciones de venta de las parcelas y que tampoco recibió instrucciones para realizar un seguimiento específico de su cumplimiento.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, también ha declarado como testigo, ya que sustituyó a Mortera unos días al frente de la Concejalía de Urbanismo y firmó la licencia de actividad, que concluía que las obras estaban parcialmente finalizadas cuando no se habían iniciado.

Caunedo ha señalado que su cometido era continuar con la actividad diaria y que, al tratarse de un expediente menor y no haber sido informado de alguna irregularidad por los funcionarios, lo firmó sin estudiarlo.

Durante su declaración, ha reconocido que confió en los funcionarios «con peso específico», que le dieron el visto bueno para firmarlo, y que recibió con sorpresa la noticia de que las obras no estaban iniciadas.

A pesar de esto, Caunedo no ha podido precisar quién realizaba el seguimiento de las obras, algo que intuye que debía realizar el responsable de Patrimonio, ni dar detalles sobre el desarrollo del proceso ya que «no tenía contacto con áreas relacionadas con Licencias o Patrimonio».