«Resulta inaudito que el portavoz oficioso de Caunedo nos dé clases de gestión»

Para el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Ignacio Fernández del Páramo, «resulta inaudito que el portavoz oficioso del imputado Agustín Iglesias Caunedo venga a dar clases de gestión». Lo dijo después de que el edil popular Gerardo Antuña asegurase, este pasado sábado, que la mejora de los datos de contaminación acústica en la ciudad se deben al trabajo del PP cuando lideraba el gobierno.

Del Páramo insistió, sin embargo, que el mapa de ruidos ha arrojado un descenso del 60% porque durante más de diez años no se estaba midiendo la contaminación acústica «de manera correcta». Es más, el edil advirtió que «Antuña debería saber, pues no se le conoce otra ocupación profesional que vagar por nuestras consistoriales, que la buena gestión no se logra pavoneándose, sino aplicándose, siendo trabajador y riguroso».