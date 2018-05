La reválida comienza con protestas en Oviedo Alumnos del colegio de Fozaneldi, en la protesta contra la reválida / Mario Rojas Un grupo de padres del colegio público Fozaneldi se concentra contra una prueba «que no tiene valor académico» CECILIA PÉREZ Miércoles, 16 mayo 2018, 10:37

Pancartas y voces contra la prueba de evaluación diagnóstica, conocida como reválida, fueron las protagonistas de la concentración de un grupo de padres de alumnos de Sexto de Primaria del colegio público Fozaneldi. Se concentraron a las puertas del centro escolar, a las nueve de la mañana, contra una prueba «que no tiene valor académico» y que ha generado entre el alumnado «estrés innecesario».

Se lamentaron también de la falta de información hacia la comunidad educativa que dicen desconocer cuál es la finalidad de esta prueba de diagnóstico. «Cómo no está claro, nos negamos a que los críos se estresen durante dos días sin tener ningún otro objetivo que el apoyar una ley impuesta por el gobierno que no deja claro cuáles son los criterios de evaluación y de diagnóstico», aseveró Saray de Paz, portavoz del grupo de padres manifestantes. Un total de quince alumnos de Sexto de Primaria del colegio Fozaneldi no acudieron hoy a clase en señal de protesta contra la reválida. Una prueba que surgió al calor de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y que no tiene valor académico. En Primaria solo tiene valor muestral y no es obligatoria.

Los padres de los alumnos incidieron en que la protesta «no es contra el colegio sino contra la ley», aseveró Olga Saíz, de la Asociación de Madres y Padres del colegio Fozaneldi que se sumó a la concentración de esta mañana.

Por su parte, el secretario general de Educación de CCOO resaltó que la prueba «tiene una evidente reminiscencia franquista» y supone una «desautorización para el profesorado» al cuestionar la evaluación realizada por los docentes durante toda la etapa de Primaria, señaló Borja Llorente. Incidió que este tipo de pruebas sólo cumplen un objetivo: «La mercantilización y la privatización de la enseñanza pública».