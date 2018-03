'Rivi' advierte del «fraude» en la reventa de entradas para Manolo García Manolo García. / EFE El edil de Cultura aconseja no comprar localidades en canales no oficiales y pedirá un informe jurídico para intentar atajar el problema D. L. OVIEDO. Martes, 13 marzo 2018, 03:23

Las entradas para el concierto de Manolo García el próximo 9 de junio en el Auditorio, a 42 euros, están agotadas. Pero en algunas páginas de internet se pueden encontrar de reventa a cien euros, incluyendo IVA y gastos de gestión. El Ayuntamiento de Oviedo califica esta situación de «fraude» y está estudiando cómo atajarla: «He pedido un informe a los servicios jurídicos» para intentar dar con una solución, comentó a este respecto el concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, 'Rivi'.

El edil aconsejó «no comprar entradas a través de estas plataformas», que «se aprovechan» de las grandes actuaciones en las que las localidades por la vía oficial se agotan y las comercializan de nuevo a un precio muy superior al original. No es la primera vez, apuntó, que se produce una situación así. «En navidades, en el concierto del 125 aniversario del Teatro Campoamor, tuvimos que dar la vuelta a dos señoras porque se presentaron con entradas compradas en una de estas plataformas y eran falsas», relató el responsable de Cultura.

Con todo, 'Rivi' reconoció que este es un problema que «tristemente se está generalizando en toda España» y que es difícil combatirlo. «¿Quién controla que alguien compre treinta entradas en taquilla y luego las revenda?», se preguntó.

El propio cantante, que se encuentra de gira para promocionar su último disco, 'Geometría del rayo' (Sony) rechazó el fenómeno en una entrevista concedida a este diario. «Los que revenden entradas son mafias. Soy hijo de obreros y ahora soy obrero de la música, y quiero que el precio de la entrada sea justo. Solo le puedo decir a la gente que no pague cien euros por una entrada, es un robo, y no sé por qué las autoridades no hacen más por pararlo», comentó García.