'Rivi' acusa al PP de ocultar un informe que alertaba de la situación «anómala» de la SOF El concejal de Festejos afirma que los populares ya sabían desde marzo que el convenio con la entidad era ilegal y «se ocultó a la ciudadanía» D. LUMBRERAS OVIEDO. Jueves, 21 diciembre 2017, 00:39

En agosto, el equipo de gobierno decidió rescindir el convenio de colaboración con la SOF con fecha de 1 de enero de 2018, después de que el secretario municipal emitiese un informe en el que aseguraba que al acuerdo no era «conforme a Derecho». El PP sabía esto mucho antes y «se ocultó al conjunto de la ciudadanía», según denunció ayer el concejal de Festejos, Roberto Sánchez Ramos, 'Rivi'.

El pasado 15 de marzo, siete de los once concejales del PP solicitaron por su cuenta al secretario un informe sobre la situación de la SOF, que este elaboró dos semanas después. En él, ya advertía de la situación «anómala» de la entidad de festejos, que presentaba «lagunas en cuanto a mecanismos de control y sometimiento a la ley». «Es el informe que provoca la denuncia (del PP) ante la Fiscalía acusando a este gobierno» de prevaricación por continuar encargando organizar eventos a la SOF, expuso el edil.

«Nosotros no ocultamos documentos», declaró Sánchez Ramos, que exculpó al secretario porque no tenía «obligación» de darlo a conocer. «Si nos llamara el fiscal, estaría encantado» de dar explicaciones, y escenificó lo que diría: «Mire usted, teníamos miles de euros de dinero público comprometido y hay otra gente que en marzo ya sabía» que no era legal el convenio con la SOF.

Sobre el destino de la sociedad de festejos, 'Rivi' insistió en que será «lo que quieran sus socios», que tienen diversos pareceres, como expresaron en la reunión del lunes. Por ello, ha encargado informes técnicos «a la Universidad y a otros abogados» para sustentar las opciones de futuro de la SOF, que los abonados decidirán en otra asamblea extraordinaria después de Navidad. Somos, por boca de su portavoz Ana Taboada, respaldó apoyarse en los técnicos.