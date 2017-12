'Rivi' confía en cerrar la programación de Navidad la semana que viene El edil de Festejos insiste en que la SOF siga celebrando el Día de América en Asturias y el PP replica que no hay informes que lo apoyen D. LUMBRERAS OVIEDO. Jueves, 7 diciembre 2017, 00:22

El concejal de Festejos, Roberto Sánchez Ramos, 'Rivi', confió ayer en que «la próxima semana tengamos todo cuadrado» en la programación de actividades navideñas -con la Cabalgata «prácticamente cerrada»- y haya una pista de hielo, que debe subastarse de nuevo tras no haberse presentado ninguna empresa para gestionarla, en la plaza de la Catedral. Pero, aunque la Navidad se supone que es tiempo de reconciliación y armonía, ni siquiera la inauguración del belén pudo hermanar a 'Rivi' y a su antecesora en el cargo, la edil popular Belén Fernández Acevedo, que se criticaron mutuamente por la gestión de la Navidad y de la SOF (Sociedad Ovetense de Festejos).

Sánchez Ramos afirmó que «el PP está permanentemente acosando al equipo de gobierno para que cerremos la SOF porque, dice, estamos prevaricando». Pero, a su juicio, es este partido el que «se ha cargado la SOF con sus leyes y su agresividad contra un instrumento municipal que yo jamás había vivido en 26 años que llevo de concejal». Tiene clara la motivación: «El PP se está vengando de la gente por no haberlos votado».

Frente a un partido que «lo que quiere es tierra quemada», 'Rivi' defendió que «los concejales vamos a hacer la transición» de la gestión de los festejos hacia el Ayuntamiento, «de la ley a la ley, y la SOF queda en manos de los socios». A estos, el concejal les propondrá «ideas de colaboración» como que sea la septuagenaria entidad la que organice el Día de América en Asturias, ya que posee la propiedad intelectual de la celebración hasta 2026. Los abonados a la SOF deberán decidir a qué se dedicará la misma en el futuro en una asamblea extraordinaria que se celebrará el próximo 18 de diciembre, y «el Ayuntamiento va a colaborar en todo lo que pueda sin tener la representación del Pleno».

A escasos metros, Acevedo replicó a 'Rivi' que «el único que se ha cargado la SOF es él. Sabe la situación que existía y no ha hecho ningún esfuerzo por una solución alternativa. Estamos con una SOF y unos trabajadores que no saben si van a continuar». Para la popular, el convenio que quiere el edil de Festejos «sigue estando fuera de la legalidad. No existe ningún informe que respalde la propuesta».

Para la concejala popular, la situación «de ver que en la programación de Navidad no sabemos qué va a haber, si tendremos pista de hielo, responde a la mala gestión que llevamos dos años denunciando. A lo mejor les queda la plaza vacía y tienen que aceptar nuestra sugerencia de que vuelva la cabalgata a su sitio original y se haga allí la adoración de los Reyes».

Decida lo que decida la asamblea extraordinaria de la SOF del día 18, el convenio con el Ayuntamiento vencerá el día 31, la entidad tendrá que sobrevivir sin dinero público -o con mucho menos que el actual- y el personal municipal tendrá que gestionar todos los festejos.