Roban una furgoneta en el parking 2 del HUCA Tres individuos entraron en el aparcamiento y se llevaron el vehículo ROSALÍA AGUDÍN Miércoles, 28 febrero 2018, 12:17

Esther Barroso trabaja en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El lunes tenía turno de noche. Como cada día cogió su furgoneta Berlingo de color blanco y cuya matrícula es 1933 FLF y la aparcó en el parking 2 del centro sanitario. A las ocho de la mañana, salió de trabajar y cuando fue a por su vehículo ya no estaba. Había sido robado.

En un principio, Barroso pensaba que se había equivocada: “Cada día estacionas el coche en una plaza diferente y me puse a buscarla por el garaje”. Dio varias vueltas y no encontraba el automóvil. Informó a los guardas de seguridad del aparcamiento de lo que estaba pasando y cuando fueron a mirar las cámaras de seguridad vieron que a eso de las doce de la noche tres jóvenes entraron en el aparcamiento. A los pocos minutos robaron la furgoneta y salieron por la entrada principal al aparcamiento: “Lograron huir por la acera y el prado que hay junto a la barrera. De esta forma evitaron romper la valla”.

El ticket con el que se debe salir de este garaje lo sigue teniendo Barroso y ahora la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. “Intente´poner la denuncia en la comisaría de Policía Nacional de Oviedo, pero me dijeron que no se podía. Estaban actualizando el sistema informático y no me dejaron poner la denuncia. Así que, fui a la cuartel de la Benemérita y realicé este procedimiento”, añadió.

Barroso pide que cualquier persona que vea el coche circular por las calles de Asturias lo ponga en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. “El coche es el medio con el que voy a trabajar y ahora estoy sin él”, concluye.