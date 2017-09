Stormy Mondays llenó ayer con sus 25 años de carrera e invitados especiales su regreso a las fiestas de su ciudad. La banda de Jorge Otero arrancó con 'Love and fire' y repasó temas de sus dos últimos trabajos -'Wading the river/The lay of the land' y 'Suitcase full of dreams'- y algunos de 'Rainy Days & Broken Hearts', grabado hace casi 20 años y que ayer revivieron con Nacho García, guitarrista de la formación en aquella época.