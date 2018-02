El alcalde de Oviedo acepta estudiar la alternativa a la Ronda Norte que plantean Somos e IU

Al día siguiente de reunirse con el ministro de Fomento, el alcalde, Wenceslao López, defendió de nuevo la conveniencia de esperar al estudio de alternativas encargado por el departamento de Íñigo de la Serna para tomar una decisión sobre las opciones para mejorar la movilidad en la falda del Naranco. «Estamos en ese momento», insistió, no en el de «oponerse a algo que no se sabe cómo va a ser», dijo en referencia a la postura de sus socios de gobierno, con Somos apoyando plataformas y prometiendo una alternativa que, recordó el primer edil, «tendría que financiarla el propio Ayuntamiento». En ese escenario defendió el encargo, a propuesta de IU, de un informe sobre la conexión del oeste de la ciudad con la A-63, pero negó que se trate de un presupuesto. Es, dijo, un informe sobre la viabilidad jurídica y el valor económico aproximado de ese proyecto, que «si se afronta de forma aislada va a tardar tanto como la Ronda (Norte) y si no une carreteras nacionales va a tener que financiarla el propio Ayuntamiento».

López expuso que ante el «gravísimo problema» de la zona oeste, lo responsable «es trabajar sobre datos reales, cuando hablamos de costes hay que analizar datos, es importante saber cuál es el coste de hacer un acceso de la zona oeste y quién puede hacerlo, para tomar decisiones hay que tener todos los datos disponibles», insistió. El alcalde, que dijo haber medido los recorridos entre la zona oeste y el HUCA con Google -«por La Pixarra 16 kilómetros y por Oviedo me salen seis»- insistió en que es necesario saber, en decisiones de esta envergadura, «qué es más eficiente y a qué costes».

Por otro lado, el líder del Partido Popular de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, se remitió ayer a lo que sostuvo en el pasado pleno del Ayuntamiento. «Wenceslao López repite mis palabras y no se pone colorado. A mi intervención me remito», afirmó. En ella, el exalcalde defendió que no era el momento de debatir sobre el trazado y que la moción de Ciudadanos llegaba tarde. «Era el momento de dejar trabajar a los técnicos», afirmó Caunedo, «solo con que se hubieran leído el BOE nos hubiéramos ahorrado este ridículo», sentenció.

Foro Asturias, sin embargo, sigue defendiendo el trazado original. La formación de Francisco Álvarez-Cascos, quien dibujó desde Fomento por primera vez la Ronda Norte, reaccionó a la reunión entre las dos instituciones cargando contra el «adanismo de De la Serna de empezar desde cero los proyectos de cualquier infraestructura». Algo que la secretaria general de Foro Oviedo, Camino Gutiérrez, calificó como «el camino más corto para no hacer nada más que vender humo, fotos, buenas palabras y pocas obras. De todo esto sabemos mucho en Asturias desde 2004». Gutiérrez exhibió la notas informativas de 2004 cuando el ministerio hablaba de 6,6 km de trazado y 75 millones de presupuesto para afirmar que «los argumentos de De la Serna solo sirven para dar protagonismo a los adversarios socialistas y dejar a los pies de los caballos al PP de Oviedo». Una recado para los populares por parte de la formación que rescatara del ostracismo el proyecto de Ronda (Norte) con su apoyo a los presupuestos generales de Mariano Rajoy.

Ramón del Fresno, presidente de la Asociación de vecinos de El Cristo y uno de los 12 firmantes de la carta enviada a De la Serna pidiéndole «celeridad» para la ejecución de la obra, afirmó que para los vecinos la reunión entre ministro y alcalde fue «decepcionante». «Decir que no existe proyecto es un invento de caperucita roja. La Ronda Norte existía, otra cosa es que no se quiera acometer y se eluda la responsabilidad. Los proyectos y estudios anteriores se pueden adaptar a la normativa vigente», añadió Del Fresno porque, «pretender otro trazado es dilatar la espera para los problemas que sufren los barrios y los vecinos».

Marisa Álvarez, de la Plataforma Activa Ciudad Naranco, en cambio, destacó que «si no hay letra pequeña, es para estar satisfechos porque nosotros pedíamos que no se hiciera la ronda por la falda del Naranco y que se aceleraran los trámites de Nicolás Soria». La misma postura que se aprobó la semana pasada en el Consejo de Medio Ambiente de la ciudad a instancias de la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza que defienden una solución a los problemas de movilidad de los barrios de la zona Norte y Noroeste de la ciudad «teniendo en cuenta los factores medioambientales y el respeto al Naranco».