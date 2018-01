Rosón: «Que Agustín tiene una situación complicada lo sabe todo Oviedo»

El principal azote político de Agustín Iglesias Caunedo, el concejal de Economía, Rubén Rosón, no desaprovechó ayer el último cruce de declaraciones públicas entre Mercedes Fernandez, líder de los populares asturianos,y el exalcalde, sobre su futuro político: «Que Agustín tiene una situación complicada lo sabe todo Oviedo», ironizó el edil de Somos.

Complicada, recordó, por su situación procesal, ya que a día de hoy, dieciséis meses antes de las elecciones, sigue imputado en la trama del agua de la 'operación Pokémon'. «Cualquier ovetense imputado por corrupción no se presentaría a ser presidente de su comunidad de vecinos, ni siquiera soñar con la Alcaldía de Oviedo, que no merece una oposición encabezada por un candidato así». Por eso, Rosón pidió a la presidenta del PP que se deje de dilaciones y lo aparte aunque «llega tarde si tiene la valentía de sanear el PP», y censuró a «todos aquellos que callaron, porque nadie le ha pedido explicaciones de quién le ha pagado los viajes». Inclusó en esa protección apuntó a Ciudadanos: «Luis Pacho, en una especie de blanqueo de la marca del PP, no es todo lo incisivo con la corrupción que se esperaría», valoró.

Por tercer día consecutivo, y después de que el viernes Fernández frenara al menos de momento las aspiraciones de Caunedo de presentarse a las elecciones, este volvió a responder a preguntas sobre este asunto: «Mire, yo trabajo desde el primer día enamorado de mi ciudad como el resto de concejales; lo mejor de mi tiempo y mi vida lo dedico a los vecinos y voy a seguir haciéndolo». Aconsejó, además, a Rosón, que «cumpla sus promesas» y le acusó de mentir en varios asuntos municipales.