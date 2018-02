Rosón confía en que Intervención firme el convenio de la Cometcon «esta semana» Lasheras, Rosón y Da Fonseca, en la comparecencia de ayer. / A. PIÑA El edil asegura que la tardanza se debe a «dos semanas» en un «limbo informático» y la organización carga contra los funcionarios D. LUMBRERAS OVIEDO. Sábado, 17 febrero 2018, 03:46

Se pasó «dos semanas» en un «limbo informático» al que los servicios municipales no podían acceder y la escasez de personal ayudó a que nadie se diera cuenta. Esa es la explicación que el concejal de Economía, Rubén Rosón, dio ayer en una comparecencia tras reunirse con sus compañeros de gobierno para que el expediente de los 120.000 euros de subvención a la Cometcon del año pasado aún no se haya resuelto. No obstante, quiso mandar un mensaje de «tranquilidad». «Hemos conseguido el compromiso de la Intervención» para que termine su informe «antes de que finalice esta semana» y poder procederse al pago.

El tiempo apremia. Con Rosón, arropándolo y asegurando que podía haberse sentido «solo y abandonado» como ellos, comparecieron Héctor Lasheras y Cláudia da Fonseca, de El Eje Asturias, asociación organizadora de la Cometcon, quienes recordaron que, si el Ayuntamiento no paga el día 26, el evento tendrá que cancelarse sin que haya remedio. Ellos ya enviaron el 25 de enero a la Intervención los justificantes que les había pedido dos días antes.

El edil fue muy cuidadoso, preguntado directamente por ello, a la hora de señalar una posible «negligencia» o un culpable del «problema de tramitación» del convenio, escudándose en que es «difícil achacar a un solo factor». Insistió en que el problema informático «no ha pasado solo esta vez» y que «si hubiera más personal, no se hubiera alargado la tramitación casi un año».

Lasheras fue mucho más contundente. Habló del «drama» que han estado viviendo, de «correos a las tres de la mañana por no poder dormir» en los que la Intervención, a través del concejal, decía que «se está en ello». Agradeció el apoyo de las más de 4.000 firmas a favor de la convención, si bien lamentó que «un 'trending topic' (asunto más hablado en Twitter, en este caso #QUEREMOSCOMETCON) haya tenido que desbloquear esta situación», con una subvención aprobada por la junta de gobierno desde septiembre. «Es curioso que en 24 horas el expediente aparezca», consideró, tras reclamar «explicaciones» a la Intervención. Y cargó contra los funcionarios: «El Ayuntamiento necesita algún personal que entre y alguno que salga».

Lasheras también se refirió a las pegas de la Intervención, consistentes en «comidas anteriores al evento» y algunas facturas. Aseguró desconocer esos problemas y que, en todo caso, «la Cometcon tiene 200 puestos de trabajo. Si alguien tiene problema en que demos una hamburguesa de un euro y una botella de agua, que me lo diga». Rosón afirmó que los «reparos» fueron en un «primer paso, se hacen comentarios y es una cosa habitual». De otro lado, aseguró que la reducción de aforo del Calatrava de 6.000 a 4.100 personas comunicada a El Eje no se producirá porque «no ha habido ningún cambio normativo».

Da Fonseca llamó a «darse cuenta de la importancia de algo tan grande» (18.000 visitantes el año pasado), con «mucha gente» ya con reservas de viajes y alojamiento.

Los organizadores también advirtieron de que, además de la Cometcon, también tendrían que cerrar el local de ocio que gestionan en el Calatrava. Se encuentran a punto de desaparecer porque pagaron a los proveedores con un crédito de Caja Rural de 108.000 euros del que han abonado 1.600 y su patrimonio asciende a «unas televisiones y unas consolas».

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, cargó contra «la enésima falta de gestión del gobierno, que no es capaz de resolver los problemas porque los deja guardados en un cajón hasta que les pilla el toro». Reclamó que «Rosón no eluda la responsabilidad, para lo bueno y para lo malo». Si la situación se solventa, no debería repetirse. Rosón avanzó que el convenio de 2018, idéntico al de 2017, ya ha recibido todas las bendiciones técnicas.