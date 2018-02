Rosón pide al PP que actúe ante el vínculo del presidente de NNGG con Ama Lara Rubén Rosón, en la plaza del Ayuntamiento. / MARIO ROJAS El edil de Economía muestra su repulsa a que sucedan cosas como estas en Oviedo, «es un caso asqueante» J. C. A. Oviedo. Domingo, 18 febrero 2018, 03:04

El concejal de Economía, Rubén Rosón mostró este sábado su repulsa a que «en Oviedo, se den situaciones como estas, en las que se obligaba a prostituirse y hacer todo tipo de actos vejatorios a mujeres». Lo hizo al ser preguntado por la vinculación del presidente de Nuevas Generaciones de Oviedo y asesor del Grupo Parlamentario del PP en el Congreso, David M. Fernández, con la presunta trama de trata de mujeres y explotación con fines sexuales en la que está investigada su madre, Marta F., de 57 años y de ‘nom de guerre’ Ama Lara, ya que regentaba, según la Policía, uno de los centros de sadomasoquismo más importantes del norte de España desde hacía una década. Un teléfono a nombre del dirigente de Nuevas Generaciones figuraba entre los que usaba la trama para captar chicas para sus pisos de alterne, donde presuntamente varias mujeres extranjeras fueron coaccionadas para prostituirse. Hechos por los que están imputados, además de Ama Lara, otras nueve personas. Ama Lara, además, fue detenida una segunda vez por hechos similares unos meses después.

Rosón afirmó que «leer cosas así, pone los pelos de punta» y sostuvo que «el Partido Popular de Oviedo no debe guardar más silencio con este caso. Debe de actuar ya. No he oído a nadie del PP de Oviedo o asturiano referirse al caso, creo que no es lógico que intenten taparlo, hacer como que no sucedió. Es un caso asqueante», concluyó.