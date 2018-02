Rosón: «La ley no nos permite pedir responsabilidades al PP por Villa Magdalena» Rosón, ayer en La Lupa. / . E. C El edil de Economía sostiene en 'La Lupa' de Canal 10 que «Gabino de Lorenzo y Caunedo han sido los peores alcaldes que ha tenido Oviedo» G. D. -R. OVIEDO. Miércoles, 21 febrero 2018, 03:56

«Se puede cuantificar la deuda generada por los gobiernos del Partido Popular que el Ayuntamiento de Oviedo ha tenido que pagar en los últimos cinco años: son más de 100 millones de euros». El concejal de Economía, Rubén Rosón, pasó ayer por 'La Lupa' de Canal 10 para repasar la actualidad de la hacienda local. A preguntas de Juan Neira, rechazó separar de quién es la responsabilidad. «Gabino de Lorenzo y Caunedo fueron un tándem muchos años», sostuvo, y defendió que «Caunedo es el epílogo del 'gabinismo', la etapa final». ¿El balance? «Gabino y Caunedo fueron en números, y esto es objetivo, los peores alcalde que ha tenido Oviedo. Arruinaron la ciudad con dinero que no fue a ningún sitio», denunció el concejal.

Rosón enumeró «los pufos que han dejado solo en estos años la gestión del PP», desde los 33 millones pagados «por más de tres mil plazas de garaje con goteras que nadie quiere», a los seis millones en indemnizaciones a los trabajadores de colaboración social o los «más de 60 millones» que ha pagado la ciudad por Villa Magdalena. «Una compra que decidió del PP, de un palacete valorado un año antes en poco más de 2 millones de euros, y que el Ayuntamiento expropia pero no consigna», todo, recordó, bajo «gobiernos del PP». «¿Quién quiso expropiar?, ¿quién no consignó pese a la obligación legal y haber aprobado hacerlo?, ¿quién debe responder?», se preguntó: «El PP», se respondió.

Lo que no está tan claro es que lo haga. Rosón -pese a que el equipo de gobierno, con su voto, ha abierto un nuevo expediente de responsabilidad patrimonial en el que exige a los dos exalcaldes y a sus concejales de Urbanismo y Economía el pago cerca de 45 millones de euros por los daños causados en la gestión de la expropiación- descartó ayer, de hecho, que se puedan exigir cuentas a los exresponsables populares. «Todo el mundo sabe en Oviedo que si Villa Magdalena nos cuesta 60 millones es por culpa del PP y de Gabino de Lorenzo, todo el mundo sabe en Oviedo de quién son culpa los 18 millones del Calatrava», expuso. Las responsabilidades políticas «están claras y ya lo ha juzgado la ciudadanía ovetense y más años que les quedan en la oposición», valoró. Lo de que paguen con su dinero no lo ve en cambio: «Queríamos que pagasen con su patrimonio, pero efectivamente al menos en el caso de Villa Magdalena, veremos en el del Calatrava, parece que la ley no nos lo permite», espetó.

Frente a esto no se mostró preocupado por el escaso balance inversor del mandato y presumió de que «nos presentaremos a las elecciones habiendo triplicado el gasto social». «La ciudadanía tiene que entender que las grandes obras y los pelotazos urbanísticos de hace 20 años los seguimos pagando ahora», cerró.