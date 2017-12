La salida del PP y el voto en los tiempos de Vladimir Putin Lunes, 18 diciembre 2017, 01:40

A la última asamblea de la SOF asistieron menos de una decena de socios y eso contando a concejales y afines a alguno de los partidos con representación municipal, pero la entidad cuenta con cerca de 2.500 ovetenses al día con su recibo. ¿Cuántos acudirán esta tarde al Auditorio? El detalle no es menor. El equipo de gobierno pide oficialmente una participación masiva en la asamblea, pero teme problemas. El PP dejó hace más de dos semanas la junta de gobierno y abandonó la sociedad. Los socios más próximos a los conservadores pueden sentirse tentados a doblar el brazo al tripartito «de izquierdas radical», como lo ha definido varias veces la ex representante del partido en la SOF, Belén Fernández Acevedo. Sería ganar en casa de los del 15-M y en modo asambleario. Caunedo no es Vladimir Putin, pero no están los tiempos para bromas con los votos.